Иран перешел "красные линии", нанеся удары по гражданским - министр обороны Израиля

Тегеран "заплатит очень высокую цену" за свое нападение. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает CNN, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран "переступил красные линии", обстреляв ракетами населенные пункты гражданского населения, и пообещал, что заплатит "очень высокую цену" за свои действия.

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Иран совершил атаки на "десятки целей, военных центров и авиабаз", принадлежащих Израилю. Семь человек получили "легкие и средней тяжести" ранения после иранского удара по границе Тель-Авива и города Рамат-Ган в Израиле, сообщил Эли Бин, руководитель Маген Давид Адом, израильской службы экстренной помощи.

Напомним

По новым оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), в настоящее время Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов. Командование тыла ЦАХАЛа заявляет, что гражданские лица могут покидать бомбоубежища после обстрелов баллистическими ракетами Ирана, но должны оставаться вблизи них до дальнейшего уведомления.

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