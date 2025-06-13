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Иран перешел "красные линии", нанеся удары по гражданским - министр обороны Израиля

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Министр обороны Израиля заявил, что Иран перешел "красные линии", обстреляв гражданских. По его словам, Тегеран заплатит очень высокую цену за атаки на военные центры и авиабазы.

Иран перешел "красные линии", нанеся удары по гражданским - министр обороны Израиля

Тегеран "заплатит очень высокую цену" за свое нападение. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает CNN, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран "переступил красные линии", обстреляв ракетами населенные пункты гражданского населения, и пообещал, что заплатит "очень высокую цену" за свои действия.

Дополнение

Иран совершил атаки на "десятки целей, военных центров и авиабаз", принадлежащих Израилю. Семь человек получили "легкие и средней тяжести" ранения после иранского удара по границе Тель-Авива и города Рамат-Ган в Израиле, сообщил Эли Бин, руководитель Маген Давид Адом, израильской службы экстренной помощи.

Напомним

По новым оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), в настоящее время Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов. Командование тыла ЦАХАЛа заявляет, что гражданские лица могут покидать бомбоубежища после обстрелов баллистическими ракетами Ирана, но должны оставаться вблизи них до дальнейшего уведомления.

Израиль официально подтвердил удар по ядерному объекту в Иране13.06.25, 14:06 • 3280 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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