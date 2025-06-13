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Израиль официально подтвердил удар по ядерному объекту в Иране

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Израильские военные сообщили об авиаударе по иранскому центру по обогащению урана в районе Натанза. В результате операции был поврежден подземный сектор комплекса.

Израиль официально подтвердил удар по ядерному объекту в Иране

Израильские военные официально сообщили об осуществлении авиаудара по стратегическому ядерному объекту в районе иранского города Натанз. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля.

Детали 

Согласно обнародованным данным, ночью боевые самолеты ВВС Израиля, используя данные разведки, нанесли прицельный удар по крупнейшему в Иране центру по обогащению урана, который расположен в районе Натанза.

Это объект, который в течение длительного времени служил основой для ядерной программы Ирана и имеет инфраструктуру, способную обеспечить обогащение урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия

- отметили в Армии обороны Израиля. 

В результате операции был поврежден подземный сектор комплекса.

 

По данным военных, именно там размещается многоярусная инфраструктура с центрифугами, электроснабжающими системами и другим техническим оборудованием.

Кроме удара по главному залу обогащения, были также выведены из строя важные элементы инфраструктуры, которые обеспечивали стабильную работу объекта

- добавили в израильской армии.

Военные подчеркивают, что тесная координация между Управлением разведки и воздушными силами Израиля позволила достичь значительного тактического успеха.

Справка

Ядерный объект в Натанзе является одним из ключевых элементов ядерной программы Ирана. Именно на этом объекте, по оценкам международных экспертов, происходит обогащение урана до уровней, вызывающих беспокойство у МАГАТЭ и мирового сообщества.

Напомним

Как сообщал УНН, в ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. 

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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