Ізраїль офіційно підтвердив удар по ядерному об’єкту в Ірані

Ізраїльські військові офіційно повідомили про здійснення авіаудару по стратегічному ядерному об’єкту в районі іранського міста Натанз.

Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю.

Згідно з оприлюдненими даними, вночі бойові літаки ВПС Ізраїлю, використовуючи дані розвідки, завдали прицільного удару по найбільшому в Ірані центру зі збагачення урану, який розташований у районі Натанза.

Це об’єкт, який протягом тривалого часу служив основою для ядерної програми Ірану та має інфраструктуру, здатну забезпечити збагачення урану до рівня, необхідного для створення ядерної зброї