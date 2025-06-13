Ізраїль офіційно підтвердив удар по ядерному об’єкту в Ірані
Київ • УНН
Ізраїльські військові повідомили про авіаудар по іранському центру зі збагачення урану в районі Натанза. Внаслідок операції було пошкоджено підземний сектор комплексу.
Ізраїльські військові офіційно повідомили про здійснення авіаудару по стратегічному ядерному об’єкту в районі іранського міста Натанз.
Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю.
Деталі
Згідно з оприлюдненими даними, вночі бойові літаки ВПС Ізраїлю, використовуючи дані розвідки, завдали прицільного удару по найбільшому в Ірані центру зі збагачення урану, який розташований у районі Натанза.
Це об’єкт, який протягом тривалого часу служив основою для ядерної програми Ірану та має інфраструктуру, здатну забезпечити збагачення урану до рівня, необхідного для створення ядерної зброї
Унаслідок операції було пошкоджено підземний сектор комплексу.
За даними військових, саме там розміщується багатоярусна інфраструктура з центрифугами, електропостачальними системами та іншим технічним обладнанням.
Крім удару по головному залу збагачення, було також виведено з ладу важливі елементи інфраструктури, які забезпечували стабільну роботу об’єкта
Військові підкреслюють, що тісна координація між Управлінням розвідки та повітряними силами Ізраїлю дозволила досягти значного тактичного успіху.
Довідка
Ядерний об’єкт у Натанзі є одним із ключових елементів ядерної програми Ірану. Саме на цьому об’єкті, за оцінками міжнародних експертів, відбувається збагачення урану до рівнів, що викликають занепокоєння у МАГАТЕ та світової спільноти.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, у ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.
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