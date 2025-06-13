Ізраїль офіційно підтвердив удар по ядерному об’єкту в Ірані

$41.490.02
48.080.63
ukenru
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
09:49 • 13141 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
Ексклюзив
08:47 • 34276 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку
12 червня, 17:14 • 60198 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
12 червня, 16:35 • 163091 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь
12 червня, 16:12 • 152598 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує
12 червня, 16:05 • 75803 перегляди
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський
Ексклюзив
12 червня, 15:21 • 108810 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
12 червня, 12:52 • 50328 перегляди
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
12 червня, 11:23 • 66255 перегляди
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
12 червня, 10:59 • 59109 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.5м/с
72%
750мм
Популярнi новини
"Народна розвідка": чатботом єВорог вже скористалися 674 тисячі українців13 червня, 02:16 • 38404 перегляди
Ізраїль ліквідував голову армії Ірану та провідних вчених-ядерників - ЗМІ13 червня, 02:53 • 40117 перегляди
Операція Ізраїлю проти Ірану: Тегеран заявив про новий удар по ключовому ядерному об'єкту13 червня, 03:44 • 37053 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації07:59 • 53281 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"08:19 • 38239 перегляди
Публікації
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів08:36 • 34678 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"08:19 • 40602 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації07:59 • 55651 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь12 червня, 16:35 • 163091 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує 12 червня, 16:12 • 152598 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кароль Навроцький
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року08:23 • 22442 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 41265 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 108687 перегляди
Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році11 червня, 15:50 • 120055 перегляди
Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото10 червня, 20:02 • 143960 перегляди
Актуальне
YouTube
Spotify
ChatGPT
Facebook
Instagram

Ізраїль офіційно підтвердив удар по ядерному об’єкту в Ірані

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Ізраїльські військові повідомили про авіаудар по іранському центру зі збагачення урану в районі Натанза. Внаслідок операції було пошкоджено підземний сектор комплексу.

Ізраїль офіційно підтвердив удар по ядерному об’єкту в Ірані

Ізраїльські військові офіційно повідомили про здійснення авіаудару по стратегічному ядерному об’єкту в районі іранського міста Натанз. 

Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю.

Деталі 

Згідно з оприлюдненими даними, вночі бойові літаки ВПС Ізраїлю, використовуючи дані розвідки, завдали прицільного удару по найбільшому в Ірані центру зі збагачення урану, який розташований у районі Натанза.

Це об’єкт, який протягом тривалого часу служив основою для ядерної програми Ірану та має інфраструктуру, здатну забезпечити збагачення урану до рівня, необхідного для створення ядерної зброї

- зазначили в Армії оборони Ізраїлю. 

Унаслідок операції було пошкоджено підземний сектор комплексу.

 

За даними військових, саме там розміщується багатоярусна інфраструктура з центрифугами, електропостачальними системами та іншим технічним обладнанням.

Крім удару по головному залу збагачення, було також виведено з ладу важливі елементи інфраструктури, які забезпечували стабільну роботу об’єкта

- додали в ізраїльській армії.

Військові підкреслюють, що тісна координація між Управлінням розвідки та повітряними силами Ізраїлю дозволила досягти значного тактичного успіху.

Довідка

Ядерний об’єкт у Натанзі є одним із ключових елементів ядерної програми Ірану. Саме на цьому об’єкті, за оцінками міжнародних експертів, відбувається збагачення урану до рівнів, що викликають занепокоєння у МАГАТЕ та світової спільноти.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. 

В Ірані після ізраїльських ударів підняли червоний прапор помсти - ЗМІ13.06.25, 10:59 • 3368 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Israel
Міжнародне агентство з атомної енергії
Армія оборони Ізраїлю
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9