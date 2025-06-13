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В Ірані після ізраїльських ударів підняли червоний прапор помсти - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

Після ізраїльських ударів по Ірану над мечеттю Джамкаран у місті Кум було піднято червоний прапор помсти. Це стало символічною відповіддю на атаку.

В Ірані після ізраїльських ударів підняли червоний прапор помсти - ЗМІ

В Ірані після ізраїльських ударів підняли червоний прапор помсти, повідомляє Press TV, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, "червоний прапор помсти підняли над мечеттю Джамкаран у Кумі" після ударів Ізраїлю по Ірану.

Al Jazeera пише, що сотні протестувальників зібралися біля мечеті Джамкаран у місті Кум в Ірані, щоб вимагати "суворого покарання" проти Ізраїлю після його смертоносних ударів по Ірану.

Протестувальники розмахували прапорами Ірану та вигукували антиізраїльські гасла, збираючись в одному з найсвятіших міст країни за 140 км на південь від іранської столиці, згідно з відео, опублікованим на X іранським інформаційним агентством Tasnim.

Повідомлялося про кілька загиблих, у тому числі високопоставлених військових командувачів і ядерників, а також жінок і дітей, після нападу Ізраїлю вранці в п'ятницю, пише видання.

Доповнення

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

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Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки ізраїльський літаків "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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