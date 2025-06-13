В Иране после израильских ударов подняли красный флаг мести – СМИ

$41.490.02
48.080.63
ukenru
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 17:14 • 26847 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 103226 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 95251 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 57102 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 96721 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 46482 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 64234 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
12 июня, 10:59 • 58547 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Эксклюзив
12 июня, 10:38 • 54473 просмотра
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
12 июня, 10:04 • 62450 просмотра
Квартира с ремонтом или "после строителей": что выгоднее покупать сегодня
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.8м/с
83%
749мм
Популярные новости
На базе "Грузинского легиона" произошла диверсия, погиб боец12 июня, 23:31 • 21460 просмотра
"Нация львов": израильская армия подтвердила атаку на ядерные объекты Ирана13 июня, 01:11 • 11047 просмотра
"Народная разведка": чат-ботом єВорог уже воспользовались 674 тысячи украинцев02:16 • 10899 просмотра
Израиль ликвидировал главу армии Ирана и ведущих ученых-ядерщиков - СМИ02:53 • 12068 просмотра
Операция Израиля против Ирана: Тегеран заявил о новом ударе по ключевому ядерному объекту03:44 • 7328 просмотра
публикации
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 1054 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 103234 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует 12 июня, 16:12 • 95256 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 96726 просмотра
"Двуходовка" от Думы: в Раде требуют начать служебное расследование в отношении руководства АРМА12 июня, 14:37 • 95374 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Гэвин Ньюсом
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киев
Харьков
Индия
Реклама
УНН Lite
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 25115 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 93861 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 106295 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 130832 просмотра
Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя10 июня, 17:29 • 132261 просмотра
Актуальное
Spotify
YouTube
ЧатГПТ
Facebook
Instagram

В Иране после израильских ударов подняли красный флаг мести – СМИ

Киев • УНН

 • 264 просмотра

После израильских ударов по Ирану над мечетью Джамкаран в городе Кум был поднят красный флаг мести. Это стало символическим ответом на атаку.

В Иране после израильских ударов подняли красный флаг мести – СМИ

В Иране после израильских ударов подняли красный флаг мести, сообщает Press TV, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, "красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в Куме" после ударов Израиля по Ирану.

Al Jazeera пишет, что сотни протестующих собрались возле мечети Джамкаран в городе Кум в Иране, чтобы потребовать "сурового наказания" против Израиля после его смертоносных ударов по Ирану.

Протестующие размахивали флагами Ирана и выкрикивали антиизраильские лозунги, собираясь в одном из самых священных городов страны в 140 км к югу от иранской столицы, согласно видео, опубликованным на X иранским информационным агентством Tasnim.

Сообщалось о нескольких погибших, в том числе высокопоставленных военных командующих и ядерщиков, а также женщин и детей, после нападения Израиля утром в пятницу, пишет издание.

Дополнение

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Нетаньяху: Операция Израиля против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется13.06.25, 04:41 • 3924 просмотра

Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана.

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командующих армией Ирана и КСИР13.06.25, 08:57 • 2048 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Израиль
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9