В Иране после израильских ударов подняли красный флаг мести – СМИ
Киев • УНН
После израильских ударов по Ирану над мечетью Джамкаран в городе Кум был поднят красный флаг мести. Это стало символическим ответом на атаку.
В Иране после израильских ударов подняли красный флаг мести, сообщает Press TV, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, "красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в Куме" после ударов Израиля по Ирану.
Al Jazeera пишет, что сотни протестующих собрались возле мечети Джамкаран в городе Кум в Иране, чтобы потребовать "сурового наказания" против Израиля после его смертоносных ударов по Ирану.
Протестующие размахивали флагами Ирана и выкрикивали антиизраильские лозунги, собираясь в одном из самых священных городов страны в 140 км к югу от иранской столицы, согласно видео, опубликованным на X иранским информационным агентством Tasnim.
Сообщалось о нескольких погибших, в том числе высокопоставленных военных командующих и ядерщиков, а также женщин и детей, после нападения Израиля утром в пятницу, пишет издание.
Дополнение
В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.
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Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана.
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