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Іран перейшов "червоні лінії", ударивши по цивільних - міністр оборони Ізраїлю

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що Іран перейшов "червоні лінії", обстрілявши цивільних. За його словами, Тегеран заплатить дуже високу ціну за атаки на військові центри та авіабази.

Іран перейшов "червоні лінії", ударивши по цивільних - міністр оборони Ізраїлю

Тегеран "заплатить дуже високу ціну" за свій напад. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, передає CNN, пише УНН.

Деталі

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що Іран "переступив червоні лінії", обстрілявши ракетами населені пункти цивільного населення, і пообіцяв, що заплатить "дуже високу ціну" за свої дії.

Доповнення

Іран здійснив атаки на "десятки цілей, військових центрів та авіабаз", що належать Ізраїлю. Семеро людей отримали "легкі та середньої тяжкості" поранення після іранського удару по кордону Тель-Авіва та міста Рамат-Ган в Ізраїлі, повідомив Елі Бін, керівник Маген Давид Адом, ізраїльської служби екстреної допомоги.

Нагадаємо

За новими оцінками Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу), наразі Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрпілів. Командування тилу ЦАХАЛу заявляє, що цивільні особи можуть залишати бомбосховища після обстрілів балістичними ракетами Ірану, але повинні залишатися поблизу них до подальшого повідомлення.

Ізраїль офіційно підтвердив удар по ядерному об’єкту в Ірані13.06.25, 14:06 • 3280 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
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Армія оборони Ізраїлю
Іран
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