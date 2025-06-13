Ізраїль під ракетним ударом Ірану: в Тель-Авіві видно дим після ракетних ударів

У районі Тель-Авіва зафіксовано дим після ймовірних влучань ракет, випущених з Ірану. Про це пише УНН із посиланням на Times of Israel.

Видно, що з Тель-Авіва підіймається дим після очевидного падіння ракети в цьому районі. Маген Девід Адом каже, що наразі немає повідомлень про травми - йдеться у повідомленні.

Доповнення

За даними ЦАХАЛу, Іран нещодавно запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю. Системи ППО Ізраїлю активізовано, мешканців просять перейти в укриття та залишатися там до інструкцій.