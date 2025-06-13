Ізраїль під ракетним ударом Ірану: в Тель-Авіві видно дим після ракетних ударів
Київ • УНН
В районі Тель-Авіва зафіксовано дим після ймовірного влучання ракети. ЦАХАЛ повідомляє про десятки балістичних ракет, випущених Іраном по Ізраїлю.
У районі Тель-Авіва зафіксовано дим після ймовірних влучань ракет, випущених з Ірану. Про це пише УНН із посиланням на Times of Israel.
Видно, що з Тель-Авіва підіймається дим після очевидного падіння ракети в цьому районі. Маген Девід Адом каже, що наразі немає повідомлень про травми
Доповнення
За даними ЦАХАЛу, Іран нещодавно запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю. Системи ППО Ізраїлю активізовано, мешканців просять перейти в укриття та залишатися там до інструкцій.