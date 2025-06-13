Ізраїль фіксує запуск ракет з Ірану, системи ППО активізовано

Ізраїльські військові зафіксували запуск ракет з території Ірану. Армія оборони Ізраїлю активувала системи протиповітряної оборони, аби перехопити загрозу. Мешканців просять негайно перейти до захищених приміщень і залишатися там до подальших інструкцій. Про це повідомив ЦАХАЛ пише УНН.

Нещодавно ЦАХАЛ ідентифікував ракети, запущені з Ірану в бік території держави Ізраїль. Системи захисту працюють, щоб перехопити загрозу. Цивільним пропонується увійти в охоронюваний простір і залишатися там до подальшого розпорядження. Залишити захищений простір дозволяється лише після чіткої вказівки - йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє про удар по ядерному об'єкту в Ісфахані

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

У відповідь на зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном Сполучені Штати розпочали перекидання військових ресурсів на Близький Схід, зокрема есмінців ВМС, на тлі побоювань щодо масштабної відповіді з боку Тегерана. Водночас президент США Дональд Трамп вже проводить нараду з керівництвом Ради національної безпеки.