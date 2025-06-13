Израиль фиксирует запуск ракет из Ирана, системы ПВО активизированы

Израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Армия обороны Израиля активировала системы противовоздушной обороны, чтобы перехватить угрозу. Жителей просят немедленно перейти в защищенные помещения и оставаться там до дальнейших инструкций. Об этом сообщил ЦАХАЛ пишет УНН.

Недавно ЦАХАЛ идентифицировал ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы защиты работают, чтобы перехватить угрозу. Гражданским предлагается войти в охраняемое пространство и оставаться там до дальнейшего распоряжения. Покинуть защищенное пространство разрешается только после четкого указания - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля сообщает об ударе по ядерному объекту в Исфахане

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

В ответ на рост напряженности между Израилем и Ираном Соединенные Штаты начали переброску военных ресурсов на Ближний Восток, в частности эсминцев ВМС, на фоне опасений относительно масштабного ответа со стороны Тегерана. В то же время президент США Дональд Трамп уже проводит совещание с руководством Совета национальной безопасности.