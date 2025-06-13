Армия обороны Израиля сообщает об ударе по ядерному объекту в Исфахане
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по иранскому ядерному объекту вблизи Исфахана. Также поступали сообщения об атаке на ядерный объект Фордо.
Сегодня израильские ВВС нанесли удар по иранскому ядерному объекту вблизи Исфахана. Об этом сообщила на пресс-конференции пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Исфахан присоединяется к Натанзу в списке ядерных объектов, которые Израиль подтвердил как целевые. Также были сообщения и видеозаписи атаки на ядерный объект Фордо.
"Мы не позволим Ирану продвигаться к ядерной (бомбе). Мы не позволим разрабатывать ракеты, предназначенные для нанесения нам вреда", – говорит он.
В Иране прогремели взрывы возле ядерного объекта в Фордо: что известно13.06.25, 19:35 • 1970 просмотров
Напомним
В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.
В ответ на рост напряженности между Израилем и Ираном Соединенные Штаты начали переброску военных ресурсов на Ближний Восток, в частности эсминцев ВМС, на фоне опасений по поводу масштабного ответа со стороны Тегерана. В то же время президент США Дональд Трамп уже проводит совещание с руководством Совета национальной безопасности.