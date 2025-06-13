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Армия обороны Израиля сообщает об ударе по ядерному объекту в Исфахане

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по иранскому ядерному объекту вблизи Исфахана. Также поступали сообщения об атаке на ядерный объект Фордо.

Армия обороны Израиля сообщает об ударе по ядерному объекту в Исфахане

Сегодня израильские ВВС нанесли удар по иранскому ядерному объекту вблизи Исфахана. Об этом сообщила на пресс-конференции пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Исфахан присоединяется к Натанзу в списке ядерных объектов, которые Израиль подтвердил как целевые. Также были сообщения и видеозаписи атаки на ядерный объект Фордо.

"Мы не позволим Ирану продвигаться к ядерной (бомбе). Мы не позволим разрабатывать ракеты, предназначенные для нанесения нам вреда", – говорит он.

В Иране прогремели взрывы возле ядерного объекта в Фордо: что известно13.06.25, 19:35 • 1970 просмотров

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

В ответ на рост напряженности между Израилем и Ираном Соединенные Штаты начали переброску военных ресурсов на Ближний Восток, в частности эсминцев ВМС, на фоне опасений по поводу масштабного ответа со стороны Тегерана. В то же время президент США Дональд Трамп уже проводит совещание с руководством Совета национальной безопасности.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Армия обороны Израиля
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Тегеран
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