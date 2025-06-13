В Иране прогремели взрывы возле ядерного объекта в Фордо: что известно

В Иране возле ядерного объекта в Фордо, расположенного глубоко под землей, произошло два взрыва, передает УНН со ссылкой на Fars.

Агентство опубликовало фото, снятое после взрывов.

Также сообщается о взрывах в районе городов Тегеран и Кум.

Иран угрожает Израилю "открыть врата ада" в ответ на атаки

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

В ответ на рост напряженности между Израилем и Ираном Соединенные Штаты начали переброску военных ресурсов на Ближний Восток, в частности эсминцев ВМС, на фоне опасений относительно масштабного ответа со стороны Тегерана. В то же время президент США Дональд Трамп уже проводит совещание с руководством Совета национальной безопасности.