В Иране прогремели взрывы возле ядерного объекта в Фордо: что известно
Киев • УНН
В Иране зафиксированы взрывы возле ядерного объекта в Фордо, а также в районах Тегерана и Кума. США перебрасывают военные ресурсы на Ближний Восток на фоне эскалации.
В Иране возле ядерного объекта в Фордо, расположенного глубоко под землей, произошло два взрыва, передает УНН со ссылкой на Fars.
Агентство опубликовало фото, снятое после взрывов.
Также сообщается о взрывах в районе городов Тегеран и Кум.
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Напомним
В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.
В ответ на рост напряженности между Израилем и Ираном Соединенные Штаты начали переброску военных ресурсов на Ближний Восток, в частности эсминцев ВМС, на фоне опасений относительно масштабного ответа со стороны Тегерана. В то же время президент США Дональд Трамп уже проводит совещание с руководством Совета национальной безопасности.