Иран угрожает Израилю "открыть врата ада" в ответ на атаки

Новоназначенный командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Пакпур угрожает открыть "врата ада" в ответ на атаки Израиля. Об этом пишет иранское государственное медиа IRNA, передает УНН.

В отместку за кровь наших павших командиров, ученых и граждан, врата ада скоро откроются перед детоубийственным израильским режимом. Преступный и нелегитимный сионистский режим постигнет горькая и болезненная участь с огромными и разрушительными последствиями - сказал Пакпур.

Дополнение

Израиль в рамках операции против Ирана мог ликвидировать командующего армией этой страны Мохаммада Багри и высокопоставленных иранских ученых-ядерщиков.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

В ответ на рост напряженности между Израилем и Ираном Соединенные Штаты начали переброску военных ресурсов на Ближний Восток, в частности эсминцев ВМС, на фоне опасений по поводу масштабного ответа со стороны Тегерана. В то же время президент США Дональд Трамп уже проводит совещание с руководством Совета национальной безопасности.