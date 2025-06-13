Іран погрожує Ізраїлю «відкрити ворота пекла» у відповідь на атаки

Новопризначений командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану Мохаммад Пакпур погрожує відкрити "ворота пекла" у відповідь на атаки Ізраїлю. Про це пише іранське державне медіа IRNA, передає УНН.

У відплату за кров наших полеглих командирів, вчених і громадян, ворота пекла скоро відкриються перед дітовбивчим ізраїльським режимом. Злочинний і нелегітимний сіоністський режим спіткає гірка і болісна доля з величезними і руйнівними наслідками - сказав Пакпур.

Доповнення

Ізраїль в рамках операції проти Ірану міг ліквідувати командувача армії цієї країни Мохаммада Багрі та високопоставлених іранських вчених-ядерників.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

У відповідь на зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном Сполучені Штати розпочали перекидання військових ресурсів на Близький Схід, зокрема есмінців ВМС, на тлі побоювань щодо масштабної відповіді з боку Тегерана. Водночас президент США Дональд Трамп вже проводить нараду з керівництвом Ради національної безпеки.