Рада національної безпеки США

Іран не відправив до рф пускові установки до ракет Fath-360 - ЗМІ

Іран не поставив пускові установки з ракетами Fath-360, що підняло питання про те, коли і чи буде цю зброю введено в експлуатацію. Причини незрозумілі, що викликає питання про можливе використання цієї зброї проти України.