Рада національної безпеки США

Уряд США заборонив своїм працівникам в Китаї мати романтичні стосунки з громадянами КНР через загрозу шпигунства. Порушникам загрожує негайне видворення з країни.
У Джидді відбулася зустріч делегацій України та США на високому рівні. За словами речниці Білого дому, зустріч була продуктивною, сторони обговорили шлях до миру та двосторонні відносини.
Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч з путіним цього місяця для обговорення війни в Україні. Держсекретар Рубіо підтвердив, що конкретна дата саміту ще не встановлена.
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив про готовність посилити санкції проти рф для припинення війни в Україні. За його словами, нинішні обмеження оцінюються лише на "трійку" з десяти можливих.
Радник з нацбезпеки США Майк Волц ініціював перевірку десятків кадрових чиновників Білого дому. Співробітникам заборонили доступ до будівлі та наказали чекати подальших вказівок від керівництва.
На початку повномасштабного вторгнення Байден поставив три цілі для США, але перемога України не була серед них. За словами Еріка Гріна, головною метою було виживання України як суверенної держави.
Білий дім співпрацює з майбутньою адміністрацією Трампа для забезпечення угоди про звільнення заручників. Переговори тривають у Досі, а Байден планує обговорити це питання з Нетаньягу.
Трамп несподівано обрав свого колишнього суперника Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Рубіо змінив свою позицію щодо України від рішучої підтримки до голосування проти додаткового фінансування.
Майкл Карпентер заявив, що членство України в НАТО може стати реальністю після припинення бойових дій. Він також підтримав ідею створення європейської військової місії для гарантування безпеки України.
Президент Байден схвалив черговий пакет військової допомоги Україні, який включатиме ППО, артилерію, дрони та бронетехніку. Білий дім підтвердив, що продовжуватиме надавати допомогу до кінця терміну адміністрації.
Ер-Ріяд відмовився від амбітного оборонного договору з США в обмін на нормалізацію відносин з Ізраїлем. Замість цього Саудівська Аравія наполягає на скромнішій угоді про військову співпрацю.
Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував призначення Кіта Келлога спецпредставником Трампа по Україні та росії. Посольство України в США вже має налагоджений діалог з Келлогом в рамках експертної дипломатії.
Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлогга своїм спеціальним представником по Україні та росії. Келлогг представив план щодо припинення війни, який передбачає заморожування ліній фронту та переговори.
Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі офіційно визнав зняття обмежень на удари ЗСУ по території рф ракетами ATACMS. Байден схвалив використання Україною цих ракет для атак у росії, попри погрози москви.
Уряд Іспанії готує Національний план цивільного захисту для протидії військовим загрозам. План стане частиною нової п'ятирічної Національної стратегії цивільного захисту.
Російська ракета влучила в адмінбудівлю у Прилуках, поранивши 70-річного чоловіка. Посольство США попереджає про можливу масштабну повітряну атаку 20 листопада.
США не бачать потреби коригувати свою ядерну стратегію у відповідь на рішення росії знизити поріг застосування атомної зброї.
Міністр енергетики Галущенко обговорив з представниками США питання ядерної безпеки на 2024-2025 роки. Американська сторона підтвердила підтримку моніторингових місій МАГАТЕ на українських АЕС.
Білий дім підтвердив відправку 3000 північнокорейських військових до росії. США заявили, що у разі їх участі у війні проти України, вони стануть законними цілями для ЗСУ.
США підтримують План перемоги президента України Зеленського, але все ще обговорюють деталі. Кірбі наголосив, що мир має бути визнаний Зеленським та українським народом.
Президент США Джо Байден рішуче налаштований підтримати Україну та посилити її позиції до кінця свого терміну. Зеленський їде до США з "планом перемоги" для зустрічі з Байденом 26 вересня.
Іран не поставив пускові установки з ракетами Fath-360, що підняло питання про те, коли і чи буде цю зброю введено в експлуатацію. Причини незрозумілі, що викликає питання про можливе використання цієї зброї проти України.
15 серпня Литва надіслала Україні чергову партію військової допомоги, що включає навантажувачі, причепи та розкладні ліжка. Загалом Литва надала Україні допомогу на понад 641 млн євро.
Білий дім повідомив про "багатообіцяючий старт" переговорів у Катарі щодо припинення вогню в Газі. Проте, угоди ще не досягнуто, попереду багато роботи для звільнення заручників та допомоги цивільним.
США найближчими днями нададуть Україні додаткові пакети безпекової допомоги. Це підтвердив представник Білого дому після розмови міністрів оборони США та України про ситуацію на фронті та оборонні потреби.
Пентагон висловив занепокоєння щодо посилення співпраці росії з Іраном, КНДР і Китаєм у сфері озброєнь. Особливо турбує намір рф закуповувати зброю і боєприпаси в цих країнах для війни в Україні.
Радник ОП заявив, що наступальна операція в Курській області демонструє вразливість РФ. За його словами, є два шляхи закінчення війни: сухопутні операції та далекобійні удари вглиб Росії.
Джон Кірбі заявив, що росія використовує північнокорейські ракети проти України. США вважають, що військова співпраця рфі КНДР небезпечна для України та Індо-Тихоокеанського регіону.
Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Путін може припинити війну проти України, якщо його непокоїть ситуація в Курській області. Кірбі підкреслив, що заяви про координацію Заходом дій у Курську - це путінська пропаганда.
Іран незабаром може поставити росії сотні балістичних ракет малої дальності Fath 360. російські військові проходять навчання в Ірані з використання цих ракет, контракт на постачання вже підписано.