Рада національної безпеки США

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19208 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133379 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125069 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127747 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192140 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76757 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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У Джидді відбулася зустріч делегацій України та США на високому рівні. За словами речниці Білого дому, зустріч була продуктивною, сторони обговорили шлях до миру та двосторонні відносини.

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Трамп заявив, що може зустрітися з путіним цього місяця

Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч з путіним цього місяця для обговорення війни в Україні. Держсекретар Рубіо підтвердив, що конкретна дата саміту ще не встановлена.

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Трамп готовий посилити санкції проти росії для завершення війни в Україні - Келлог

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив про готовність посилити санкції проти рф для припинення війни в Україні. За його словами, нинішні обмеження оцінюються лише на "трійку" з десяти можливих.

Війна • 7 лютого, 07:23 • 113300 перегляди

"Чистки" в Білому домі: відсторонено від роботи співробітників, відповідальних за Україну, Іран і КНДР

Радник з нацбезпеки США Майк Волц ініціював перевірку десятків кадрових чиновників Білого дому. Співробітникам заборонили доступ до будівлі та наказали чекати подальших вказівок від керівництва.

Новини Світу • 23 січня, 05:10 • 31231 перегляди

Байден не ставив за мету перемогу України у війні з рф: якими насправді були його плани

На початку повномасштабного вторгнення Байден поставив три цілі для США, але перемога України не була серед них. За словами Еріка Гріна, головною метою було виживання України як суверенної держави.

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Звільнення заручників у Газі: адміністрація Байдена працює з командою Трампа над угодою

Білий дім співпрацює з майбутньою адміністрацією Трампа для забезпечення угоди про звільнення заручників. Переговори тривають у Досі, а Байден планує обговорити це питання з Нетаньягу.

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«Маленький Марко»: якою є позиція майбутнього держсекретаря США щодо України

Трамп несподівано обрав свого колишнього суперника Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Рубіо змінив свою позицію щодо України від рішучої підтримки до голосування проти додаткового фінансування.

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За припиненням бойових дій може слідувати членство України в НАТО - радник Байдена

Майкл Карпентер заявив, що членство України в НАТО може стати реальністю після припинення бойових дій. Він також підтримав ідею створення європейської військової місії для гарантування безпеки України.

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Байден вже схвалив: США сьогодні оголосять новий пакет допомоги Україні

Президент Байден схвалив черговий пакет військової допомоги Україні, який включатиме ППО, артилерію, дрони та бронетехніку. Білий дім підтвердив, що продовжуватиме надавати допомогу до кінця терміну адміністрації.

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Ер-Ріяд відмовився від амбітного оборонного договору з США в обмін на нормалізацію відносин з Ізраїлем. Замість цього Саудівська Аравія наполягає на скромнішій угоді про військову співпрацю.

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МЗС розкрило деталі співпраці з новим спецпредставником Трампа по Україні

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував призначення Кіта Келлога спецпредставником Трампа по Україні та росії. Посольство України в США вже має налагоджений діалог з Келлогом в рамках експертної дипломатії.

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Трамп призначив спецпредставником по Україні генерала у відставці Келлогга

Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлогга своїм спеціальним представником по Україні та росії. Келлогг представив план щодо припинення війни, який передбачає заморожування ліній фронту та переговори.

Війна • 27 листопада, 18:13 • 28175 перегляди

У Білому домі підтвердили право України використовувати ATACMS на території рф

Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі офіційно визнав зняття обмежень на удари ЗСУ по території рф ракетами ATACMS. Байден схвалив використання Україною цих ракет для атак у росії, попри погрози москви.

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Іспанія вперше розробляє план захисту від військових ризиків

Уряд Іспанії готує Національний план цивільного захисту для протидії військовим загрозам. План стане частиною нової п'ятирічної Національної стратегії цивільного захисту.

Новини Світу • 22 листопада, 16:03 • 15827 перегляди

росіяни ракетою поцілили в адмінбудівлю в Прилуках, поранено чоловіка - ОВА

Російська ракета влучила в адмінбудівлю у Прилуках, поранивши 70-річного чоловіка. Посольство США попереджає про можливу масштабну повітряну атаку 20 листопада.

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США не збираються коригувати позицію на тлі того, як росія знижує ядерний поріг - Bloomberg

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Міністр енергетики Галущенко обговорив з представниками США питання ядерної безпеки на 2024-2025 роки. Американська сторона підтвердила підтримку моніторингових місій МАГАТЕ на українських АЕС.

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"Вони будуть законною ціллю ЗСУ": Білий дім підтвердив відправку 3000 військових КНДР

Білий дім підтвердив відправку 3000 північнокорейських військових до росії. США заявили, що у разі їх участі у війні проти України, вони стануть законними цілями для ЗСУ.

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США підтримують План перемоги президента України Зеленського, але все ще обговорюють деталі. Кірбі наголосив, що мир має бути визнаний Зеленським та українським народом.

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Іран не поставив пускові установки з ракетами Fath-360, що підняло питання про те, коли і чи буде цю зброю введено в експлуатацію. Причини незрозумілі, що викликає питання про можливе використання цієї зброї проти України.

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Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги

15 серпня Литва надіслала Україні чергову партію військової допомоги, що включає навантажувачі, причепи та розкладні ліжка. Загалом Литва надала Україні допомогу на понад 641 млн євро.

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США заявили про "багатообіцяючий початок" переговорів щодо перемир’я у Газі

Білий дім повідомив про "багатообіцяючий старт" переговорів у Катарі щодо припинення вогню в Газі. Проте, угоди ще не досягнуто, попереду багато роботи для звільнення заручників та допомоги цивільним.

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У Білому домі анонсували нові пакети безпекової допомоги Україні

США найближчими днями нададуть Україні додаткові пакети безпекової допомоги. Це підтвердив представник Білого дому після розмови міністрів оборони США та України про ситуацію на фронті та оборонні потреби.

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Пентагон стурбований військовою співпрацею росії з Іраном, КНДР і Китаєм

Пентагон висловив занепокоєння щодо посилення співпраці росії з Іраном, КНДР і Китаєм у сфері озброєнь. Особливо турбує намір рф закуповувати зброю і боєприпаси в цих країнах для війни в Україні.

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Наступ України у курській області показує росії, що є лише два шляхи до закінчення війни - Подоляк

Радник ОП заявив, що наступальна операція в Курській області демонструє вразливість РФ. За його словами, є два шляхи закінчення війни: сухопутні операції та далекобійні удари вглиб Росії.

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Кірбі: Путін може припинити війну, якщо його турбує ситуація в Курську

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Путін може припинити війну проти України, якщо його непокоїть ситуація в Курській області. Кірбі підкреслив, що заяви про координацію Заходом дій у Курську - це путінська пропаганда.

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Іран незабаром передасть росії сотні балістичних ракет - Reuters

Іран незабаром може поставити росії сотні балістичних ракет малої дальності Fath 360. російські військові проходять навчання в Ірані з використання цих ракет, контракт на постачання вже підписано.

Новини Світу • 9 серпня, 22:59 • 38901 перегляди