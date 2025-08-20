Білий дім запустив акаунт у TikTok (відео)

$41.260.08
48.170.13
ukru
19 серпня, 12:26 • 52352 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 86134 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 80721 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 78971 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 49492 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 33964 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 98154 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73603 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86754 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103933 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1м/с
72%
748мм
Популярнi новини
Фіцо заявив про необхідність територіальних змін для припинення війни рф в Україні19 серпня, 15:19 • 7154 перегляди
США депортували перших українських біженців19 серпня, 15:55 • 11142 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 14958 перегляди
Польща пояснила відсутність свого представника на зустрічі у Вашингтоні19 серпня, 17:32 • 10053 перегляди
Унікальний переїзд: будівля церкви вагою понад 600 тонн долає кілометри у Швеції 18:35 • 4114 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 86133 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 80719 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 61905 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 78969 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 66844 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Емманюель Макрон
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 14964 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 52923 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 115783 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 67928 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 123809 перегляди
Актуальне
Fox News
Вибори
Друга світова війна
Instagram
Нафта

Білий дім запустив акаунт у TikTok (відео)

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Білий дім відкрив офіційний акаунт у TikTok під назвою @whitehouse. Перше відео містить кадри Трампа зі словами: "Я — ваш голос", а підпис до ролика звучить: "Америка, ми ПОВЕРНУЛИСЯ! Привіт, TikTok?".

Білий дім запустив акаунт у TikTok (відео)

У вівторок, 19 серпня Білий дім запустив у соцмережі TikTok офіційний акаунт, що має назву @whitehouse. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters, Bloomberg.

Деталі

Перше відео показало кадри Трампа з його словами: "Я — ваш голос", а підпис до ролика звучав як: "Америка, ми ПОВЕРНУЛИСЯ! Привіт, TikTok?"

Речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила, що адміністрація прагне донести "історичні успіхи" президента до якомога ширшої аудиторії. За її словами, під час передвиборчої кампанії Трамп уже домінував у TikTok, і тепер команда хоче розвинути цей успіх.

Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо угоди по TikTok05.07.25, 11:51 • 2105 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
X Corp.
Вибори
Truth Social
Керолайн Левітт
TikTok
Рада національної безпеки США
Білий дім
Reuters
Bloomberg
Дональд Трамп
Twitter
YouTube
Facebook
Instagram