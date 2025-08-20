Білий дім запустив акаунт у TikTok (відео)
Київ • УНН
Білий дім відкрив офіційний акаунт у TikTok під назвою @whitehouse. Перше відео містить кадри Трампа зі словами: "Я — ваш голос", а підпис до ролика звучить: "Америка, ми ПОВЕРНУЛИСЯ! Привіт, TikTok?".
У вівторок, 19 серпня Білий дім запустив у соцмережі TikTok офіційний акаунт, що має назву @whitehouse. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters, Bloomberg.
Деталі
Перше відео показало кадри Трампа з його словами: "Я — ваш голос", а підпис до ролика звучав як: "Америка, ми ПОВЕРНУЛИСЯ! Привіт, TikTok?"
Речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила, що адміністрація прагне донести "історичні успіхи" президента до якомога ширшої аудиторії. За її словами, під час передвиборчої кампанії Трамп уже домінував у TikTok, і тепер команда хоче розвинути цей успіх.
