Белый дом запустил аккаунт в TikTok (видео)
Киев • УНН
Белый дом открыл официальный аккаунт в TikTok под названием @whitehouse. Первое видео содержит кадры Трампа со словами: "Я — ваш голос", а подпись к ролику звучит: "Америка, мы ВЕРНУЛИСЬ! Привет, TikTok?".
Во вторник, 19 августа, Белый дом запустил в соцсети TikTok официальный аккаунт под названием @whitehouse. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters, Bloomberg.
Детали
Первое видео показало кадры Трампа с его словами: "Я — ваш голос", а подпись к ролику звучала как: "Америка, мы ВЕРНУЛИСЬ! Привет, TikTok?"
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила, что администрация стремится донести "исторические успехи" президента до как можно более широкой аудитории. По ее словам, во время предвыборной кампании Трамп уже доминировал в TikTok, и теперь команда хочет развить этот успех.
