19 августа, 12:26 • 52580 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 86927 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 81321 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 79523 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 49884 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 34045 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 98229 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73638 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86773 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103944 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Белый дом запустил аккаунт в TikTok (видео)

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Белый дом открыл официальный аккаунт в TikTok под названием @whitehouse. Первое видео содержит кадры Трампа со словами: "Я — ваш голос", а подпись к ролику звучит: "Америка, мы ВЕРНУЛИСЬ! Привет, TikTok?".

Белый дом запустил аккаунт в TikTok (видео)

Во вторник, 19 августа, Белый дом запустил в соцсети TikTok официальный аккаунт под названием @whitehouse. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters, Bloomberg.

Детали

Первое видео показало кадры Трампа с его словами: "Я — ваш голос", а подпись к ролику звучала как: "Америка, мы ВЕРНУЛИСЬ! Привет, TikTok?"

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила, что администрация стремится донести "исторические успехи" президента до как можно более широкой аудитории. По ее словам, во время предвыборной кампании Трамп уже доминировал в TikTok, и теперь команда хочет развить этот успех.

Трамп анонсировал переговоры с Китаем по соглашению о TikTok05.07.25, 11:51 • 2105 просмотров

Вита Зеленецкая

