Белый дом запустил аккаунт в TikTok (видео)

Во вторник, 19 августа, Белый дом запустил в соцсети TikTok официальный аккаунт под названием @whitehouse. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters, Bloomberg.

Детали

Первое видео показало кадры Трампа с его словами: "Я — ваш голос", а подпись к ролику звучала как: "Америка, мы ВЕРНУЛИСЬ! Привет, TikTok?"

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила, что администрация стремится донести "исторические успехи" президента до как можно более широкой аудитории. По ее словам, во время предвыборной кампании Трамп уже доминировал в TikTok, и теперь команда хочет развить этот успех.

Трамп анонсировал переговоры с Китаем по соглашению о TikTok