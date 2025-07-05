Трамп анонсировал переговоры с Китаем по соглашению о TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что начнет переговоры с Китаем в понедельник или вторник относительно возможного соглашения по TikTok, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Он сказал в пятницу, что Соединенные Штаты "в значительной степени" заключили соглашение о продаже приложения для коротких видео TikTok.

"Я думаю, мы начнем в понедельник или вторник... переговоры с Китаем, возможно, с председателем Си или одним из его представителей, но у нас в значительной степени есть соглашение", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Трамп сказал, что Соединенным Штатам, вероятно, придется получить одобрение сделки от Китая.

Когда его спросили, насколько он уверен, что Китай согласится на сделку, он сказал: "Я не уверен, но думаю, что да. У нас с председателем Си прекрасные отношения, и я думаю, что это хорошо для них. Я думаю, что сделка хороша для Китая и для нас".

Дополнение

В прошлом месяце Трамп продлил до 17 сентября срок, в течение которого компания ByteDance, базирующаяся в Китае, должна продать американские активы TikTok.

Этой весной велась работа над соглашением по выделению операций TikTok в США в новую фирму, базирующуюся в США, контрольный пакет акций которой будет принадлежать и управляться американскими инвесторами, но она была прекращена после того, как Китай дал понять, что не одобрит ее после заявлений Трампа о высоких пошлинах на китайские товары.

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