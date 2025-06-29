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Трамп заявил, что есть группа богатых людей, готовых купить TikTok

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Дональд Трамп заявил, что нашел группу "очень состоятельных людей", готовых приобрести TikTok. Он ожидает одобрения Китая и председателя Си Цзиньпина, а имена раскроет примерно через две недели.

Трамп заявил, что есть группа богатых людей, готовых купить TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что нашёл покупателя для TikTok — группу "очень состоятельных людей", имена которых он раскроет примерно через две недели. Об этом он заявил в интервью на канале Fox News, передаёт УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

У нас есть покупатель для TikTok. Я думаю, что мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, и я думаю, что председатель Си, вероятно, это сделает

- сказал он, имея в виду китайского лидера Си Цзиньпина.

Это группа очень состоятельных людей

- добавил Трамп.

Дополнение

18 июня сообщалось, что Белый дом заявил, что позволит TikTok продолжить работу в США ещё на 90 дней, продлив дедлайн для популярного китайского приложения социальных сетей, чтобы отказаться от доли в платформе в соответствии с американским законодательством.

В апреле сделка по продаже американских активов TikTok была приостановлена после того, как Китай заявил, что не одобрит её из-за тарифов, введённых президентом США Дональдом Трампом.

Впоследствии Дональд Трамп заявил, что сделка по передаче TikTok в управление американским компаниям всё ещё возможна, несмотря на недавнюю паузу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости МираТехнологии
Фокс Ньюс
ТикТок
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
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