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Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
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Трамп заявив, що є група багатих людей, готових купити TikTok

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Дональд Трамп заявив, що знайшов групу "дуже заможних людей", які готові придбати TikTok. Він очікує схвалення Китаю та президента Сі Цзіньпіна, а імена розкриє приблизно через два тижні.

Трамп заявив, що є група багатих людей, готових купити TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що знайшов покупця для TikTok – групу "дуже заможних людей", імена яких він розкриє приблизно через два тижні. Про це він заявив в інтерв'ю на каналі Fox News, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У нас є покупець для TikTok. Я думаю, що мені, ймовірно, знадобиться схвалення Китаю, і я думаю, що президент Сі, ймовірно, це зробить

- сказав він, маючи на увазі китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Це група дуже заможних людей

- додав Трамп.

Доповнення

18 червня повідомлялося, що Білий дім заявив, що дозволить TikTok продовжити роботу в США ще на 90 днів, продовживши дедлайн для популярного китайського застосунку соціальних мереж, щоб відмовитися від частки в платформі відповідно до американського законодавства.

У квітні угоду з продажу американських активів TikTok призупинили після того, як Китай заявив, що не схвалить її через тарифи, введені президентом США Дональдом Трампом.

Згодом Дональд Трамп заявив, що угода щодо передачі TikTok в управління американським компаніям все ще можлива, попри нещодавню паузу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новини СвітуТехнології
Fox News Channel
TikTok
Білий дім
Bloomberg
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китайська Народна Республіка
Сполучені Штати Америки
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