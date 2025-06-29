Трамп заявив, що є група багатих людей, готових купити TikTok
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що знайшов групу "дуже заможних людей", які готові придбати TikTok. Він очікує схвалення Китаю та президента Сі Цзіньпіна, а імена розкриє приблизно через два тижні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що знайшов покупця для TikTok – групу "дуже заможних людей", імена яких він розкриє приблизно через два тижні. Про це він заявив в інтерв'ю на каналі Fox News, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
У нас є покупець для TikTok. Я думаю, що мені, ймовірно, знадобиться схвалення Китаю, і я думаю, що президент Сі, ймовірно, це зробить
Це група дуже заможних людей
Доповнення
18 червня повідомлялося, що Білий дім заявив, що дозволить TikTok продовжити роботу в США ще на 90 днів, продовживши дедлайн для популярного китайського застосунку соціальних мереж, щоб відмовитися від частки в платформі відповідно до американського законодавства.
У квітні угоду з продажу американських активів TikTok призупинили після того, як Китай заявив, що не схвалить її через тарифи, введені президентом США Дональдом Трампом.
Згодом Дональд Трамп заявив, що угода щодо передачі TikTok в управління американським компаніям все ще можлива, попри нещодавню паузу.