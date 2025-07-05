Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо угоди по TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що почне переговори з Китаєм у понеділок або вівторок щодо можливої ​​угоди стосовно TikTok, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Він сказав у п'ятницю, що Сполучені Штати "значною мірою" уклали угоду про продаж програми для коротких відео TikTok.

"Я думаю, ми почнемо в понеділок або вівторок... переговори з Китаєм, можливо, з президентом Сі або одним з його представників, але ми значною мірою маємо угоду", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Трамп сказав, що Сполученим Штатам, ймовірно, доведеться одержати схвалення угоди від Китаю.

Коли його запитали, наскільки він упевнений, що Китай погодиться на угоду, він сказав: "Я не впевнений, але гадаю, що так. У нас із президентом Сі прекрасні відносини, і я думаю, що це добре для них. Я думаю, що угода хороша для Китаю та для нас".

Доповнення

Минулого місяця Трамп продовжив до 17 вересня термін, протягом якого компанія ByteDance, що базується в Китаї, повинна продати американські активи TikTok.

Цієї весни велася робота над угодою з виділення операцій TikTok в США в нову фірму, що базується в США, контрольний пакет акцій якої належатиме і управлятиметься американськими інвесторами, але вона була припинена після того, як Китай дав зрозуміти, що не схвалить її після заяв Трампа про високі мита на китайські товари.

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