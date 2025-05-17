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Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV
17 травня, 13:35 • 105342 перегляди

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На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

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Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

17 травня, 13:35 • 105342 перегляди

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