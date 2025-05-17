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17 травня, 13:35
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16 травня, 13:06
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Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV
17 травня, 13:35
• 105342 перегляди
Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
16 травня, 15:59
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