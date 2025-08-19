Велика Британія допоможе Україні провести вибори після війни - The Independent
Київ • УНН
Виборча комісія Великої Британії та ЦВК України підписали угоду про співпрацю. Велика Британія підтримає Україну в підготовці до майбутніх післявоєнних виборів.
Виборча комісія Великої Британії та Центральна виборча комісія України сьогодні, 19 серпня, підписали угоду про розвиток та поглиблення співпраці з виборчих питань. Зокрема, Велика Британія готова підтримати Україну в її підготовці до майбутніх післявоєнних виборів. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.
Виборча комісія Великої Британії та Центральна виборча комісія України сьогодні підписали угоду про розвиток та поглиблення співпраці з виборчих питань під час візиту Виборчої комісії України до Лондона
Наголошується, що співпраця матиме багато форм, зокрема обмін між комісіями передовим досвідом у сфері адміністрування виборів, кібербезпеки та навчання виборців.
"Візит було організовано спільно з Радою Європи та Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку. Українська делегація взяла участь у низці зустрічей у Великій Британії, обговорюючи такі питання, як дезінформація та неправдива інформація, іноземне втручання у вибори, фізична та кібербезпека на виборах, голосування за межами країни, підвищення обізнаності громадськості та регулювання політичного фінансування. Ця інформація допоможе українській Комісії в плануванні майбутніх післявоєнних виборів", - додали в комісії.
Виконавчий директор виборчої комісії Великої Британії Віджай Рангараджан наголосив, що "проведення добре організованих виборів, які користуються довірою громадськості, має вирішальне значення для здорової та вільної демократії.
Ми готові підтримати Україну в її підготовці до майбутніх післявоєнних виборів
Голова ЦВК Олег Діденко заявив, що "готуючись до складних повоєнних виборів, налагодження співпраці та ознайомлення з важливими процесами, такими як голосування за кордоном та боротьба з дезінформацією, дозволить нам ефективно та результативно підготуватися до найскладніших виборів в історії нашої країни".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом підтвердив готовність до проведення виборів. Для цього потрібні відповідні "безпекові умови".