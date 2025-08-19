$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 45484 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 73457 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 69771 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 68837 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 43616 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 31398 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 96498 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 72818 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86213 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103687 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Велика Британія допоможе Україні провести вибори після війни - The Independent

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Виборча комісія Великої Британії та ЦВК України підписали угоду про співпрацю. Велика Британія підтримає Україну в підготовці до майбутніх післявоєнних виборів.

Велика Британія допоможе Україні провести вибори після війни - The Independent

Виборча комісія Великої Британії та Центральна виборча комісія України сьогодні, 19 серпня, підписали угоду про розвиток та поглиблення співпраці з виборчих питань. Зокрема, Велика Британія готова підтримати Україну в її підготовці до майбутніх післявоєнних виборів. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.

Виборча комісія Великої Британії та Центральна виборча комісія України сьогодні підписали угоду про розвиток та поглиблення співпраці з виборчих питань під час візиту Виборчої комісії України до Лондона

- йдеться в повідомленні.

Наголошується, що співпраця матиме багато форм, зокрема обмін між комісіями передовим досвідом у сфері адміністрування виборів, кібербезпеки та навчання виборців.

"Візит було організовано спільно з Радою Європи та Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку. Українська делегація взяла участь у низці зустрічей у Великій Британії, обговорюючи такі питання, як дезінформація та неправдива інформація, іноземне втручання у вибори, фізична та кібербезпека на виборах, голосування за межами країни, підвищення обізнаності громадськості та регулювання політичного фінансування. Ця інформація допоможе українській Комісії в плануванні майбутніх післявоєнних виборів", - додали в комісії.

Виконавчий директор виборчої комісії Великої Британії Віджай Рангараджан наголосив, що "проведення добре організованих виборів, які користуються довірою громадськості, має вирішальне значення для здорової та вільної демократії.

Ми готові підтримати Україну в її підготовці до майбутніх післявоєнних виборів

- сказав Рангараджан.

Голова ЦВК Олег Діденко заявив, що "готуючись до складних повоєнних виборів, налагодження співпраці та ознайомлення з важливими процесами, такими як голосування за кордоном та боротьба з дезінформацією, дозволить нам ефективно та результативно підготуватися до найскладніших виборів в історії нашої країни".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом підтвердив готовність до проведення виборів. Для цього потрібні відповідні "безпекові умови".

Павло Башинський

Вибори
Рада Європи
Дональд Трамп
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Лондон