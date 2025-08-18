Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом підтвердив готовність до проведення виборів. Для цього потрібні відповідні "безпекові умови", повідомляє УНН з посиланням на пряму трансляцію спільної пресконференції двох лідерів.

Ми відкриті для проведення виборів. Ми маємо проводити вибори у безпечних обставинах. Нам необхідне перемир’я на полі бою, щоб люди могли безпечним чином легально провести вибори - зазначив Зеленський.