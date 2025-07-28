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Місцевих виборів, які мали б відбутися в Україні у жовтні, не буде - ЦВК

Київ • УНН

 • 2082 перегляди

Центральна виборча комісія України повідомила, що місцеві вибори, заплановані на останню неділю жовтня цього року, не відбудуться через дію воєнного стану. Члени територіальних виборчих комісій, сформовані у 2020 році, продовжуватимуть свої повноваження.

Місцевих виборів, які мали б відбутися в Україні у жовтні, не буде - ЦВК

В Україні, згідно з законодавством, місцеві вибори мали б відбутися в  останню неділю жовтня цього року. Втім, у зв'язку з воєнним станом, проводити їх у призначений термін не будуть, пише УНН з посиланням на Центральну виборчу комісію України.

Деталі

Якби не російська агресія й страшна війна, яку розв’язали проти України росіяни, ми би зараз уже вступали в період підготовки й організації чергових місцевих виборів, зокрема, відповідно до вимог виборчого законодавства місцеві осередки політичних партій мали би змогу вносити подання кандидатур до нового складу територіальних виборчих комісій. Проте під час дії воєнного стану жодні вибори не організовуються і не проводяться, відтак, члени ТВК, склад яких було сформовано на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, продовжують здійснювати свої повноваження до сформування нового складу відповідної територіальної виборчої комісії

 - пояснив член комісії Сергій Постівий.

В ЦВК повідомили, що згідно з виборчим законодавством місцеві вибори в Україні проводяться одночасно на всій території нашої держави в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень місцевих рад і голів. Відповідно до цих законів, чергові місцеві вибори мали б пройти в останню неділю жовтня цього року. Дату проведення таких виборів призначає Верховна Рада України не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

Втім, станом на зараз в Україні запроваджено воєнний стан через повномасштабну збройну агресію російської федерації. Під час його дії жодні вибори не організовуються і не проводяться. Відтак, рішення про призначення чергових місцевих виборів парламентом не приймалось.

З огляду на це Комісія констатує відсутність підстав для внесення подань кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських, селищних територіальних виборчих комісій, а також для формування Центральною виборчою комісією, районними, міськими територіальними виборчими комісіями нового складу територіальних виборчих комісій різних рівнів, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в Україні

- повідомляється на сайті ЦВК.

Окрім того, Центральна виборча комісія звернула увагу місцевих організацій політичних партій, що передумовою внесення подань є прийняття Верховною Радою України рішення про призначення чергових місцевих виборів та визначення дати їх проведення.

Доповнення

Заступник голови центральної виборчої комісії Сергій Дубовик пояснив, що задля проведення місцевих виборів в Україні, необхідно внести зміни у законодавство про воєнний стан.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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