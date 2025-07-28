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Местных выборов, которые должны были бы состояться в Украине в октябре, не будет - ЦИК

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что местные выборы, запланированные на последнее воскресенье октября этого года, не состоятся из-за действия военного положения. Члены территориальных избирательных комиссий, сформированные в 2020 году, будут продолжать свои полномочия.

Местных выборов, которые должны были бы состояться в Украине в октябре, не будет - ЦИК

В Украине, согласно законодательству, местные выборы должны были бы состояться в последнюю неделю октября этого года. Впрочем, в связи с военным положением, проводить их в назначенный срок не будут, пишет УНН со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Украины.

Детали

Если бы не российская агрессия и страшная война, которую развязали против Украины россияне, мы бы сейчас уже вступали в период подготовки и организации очередных местных выборов, в частности, в соответствии с требованиями избирательного законодательства местные ячейки политических партий имели бы возможность вносить представления кандидатур в новый состав территориальных избирательных комиссий. Однако во время действия военного положения никакие выборы не организуются и не проводятся, следовательно, члены ТИК, состав которых был сформирован на очередных местных выборах 25 октября 2020 года, продолжают осуществлять свои полномочия до формирования нового состава соответствующей территориальной избирательной комиссии

- пояснил член комиссии Сергей Постивый.

В ЦИК сообщили, что согласно избирательному законодательству местные выборы в Украине проводятся одновременно на всей территории нашего государства в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и глав. В соответствии с этими законами, очередные местные выборы должны были бы пройти в последнее воскресенье октября этого года. Дату проведения таких выборов назначает Верховная Рада Украины не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Впрочем, по состоянию на сейчас в Украине введено военное положение из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. Во время его действия никакие выборы не организуются и не проводятся. Следовательно, решение о назначении очередных местных выборов парламентом не принималось.

Учитывая это, Комиссия констатирует отсутствие оснований для внесения представлений кандидатур в состав областных, районных, городских, сельских, поселковых территориальных избирательных комиссий, а также для формирования Центральной избирательной комиссией, районными, городскими территориальными избирательными комиссиями нового состава территориальных избирательных комиссий различных уровней, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов в Украине

- сообщается на сайте ЦИК.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия обратила внимание местных организаций политических партий, что предпосылкой внесения представлений является принятие Верховной Радой Украины решения о назначении очередных местных выборов и определении даты их проведения.

Дополнение

Заместитель председателя центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик пояснил, что для проведения местных выборов в Украине необходимо внести изменения в законодательство о военном положении.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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