Мы допускаем проведение выборов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом подтвердил готовность к проведению выборов. Для этого необходимы соответствующие "условия безопасности", сообщает УНН со ссылкой на прямую трансляцию совместной пресс-конференции двух лидеров.

Мы открыты для проведения выборов. Мы должны проводить выборы в безопасных условиях. Нам необходимо перемирие на поле боя, чтобы люди могли безопасным образом легально провести выборы - отметил Зеленский.

Дополнение

В Украине, согласно законодательству, местные выборы должны были бы состояться в последнее воскресенье октября этого года. Впрочем, в связи с военным положением, проводить их в назначенный срок не будут.