Мы допускаем проведение выборов - Зеленский

$41.340.11
48.310.13
ukenru
14:38 • 15280 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 42414 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 34322 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 47402 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 37086 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 112034 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 105406 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 59268 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 75549 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 80239 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
56%
750мм
Популярные новости
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 107099 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo18 августа, 10:02 • 91317 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 85908 просмотра
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС18 августа, 11:22 • 32483 просмотра
СМИ узнали состав участников встречи Зеленского и Трампа16:07 • 24049 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
14:23 • 42415 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
13:19 • 47402 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 86255 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 107440 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 112034 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Кит Келлог
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
Реклама
УНН Lite
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему «костюма»Video17:45 • 740 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 67852 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 60231 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 93473 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 79701 просмотра
Актуальное
Гривна
Хранитель
Фокс Ньюс
Truth Social
Нефть

Мы допускаем проведение выборов - Зеленский

Киев • УНН

 • 1944 просмотра

Президент Зеленский подтвердил готовность к проведению выборов. Для этого необходимы соответствующие условия безопасности.

Мы допускаем проведение выборов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом подтвердил готовность к проведению выборов. Для этого необходимы соответствующие "условия безопасности", сообщает УНН со ссылкой на прямую трансляцию совместной пресс-конференции двух лидеров.

Мы открыты для проведения выборов. Мы должны проводить выборы в безопасных условиях. Нам необходимо перемирие на поле боя, чтобы люди могли безопасным образом легально провести выборы

- отметил Зеленский. 

Дополнение 

В Украине, согласно законодательству, местные выборы должны были бы состояться в последнее воскресенье октября этого года. Впрочем, в связи с военным положением, проводить их в назначенный срок не будут. 

Павел Зинченко

политика
Выборы
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина