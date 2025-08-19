Колишня інспекторка колонії отримала 8 років ув'язнення за співпрацю з окупантами - ДБР
Київ • УНН
Херсонський міський суд засудив колишню інспекторку колонії до 8 років за співпрацю з росіянами. Жінка працювала на окупаційну адміністрацію та переховувалася після звільнення регіону.
Херсонський міський суд засудив до 8 років позбавлення волі колишню інспекторку "Дар’ївської виправної колонії №10", яка під час окупації Херсонщини добровільно співпрацювала з ворогом. Про це пише УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань.
У 2022 році вона погодилася працювати на окупаційну адміністрацію та зайняла посаду інспекторки колонії. Після звільнення регіону жінка тривалий час переховувалася від українських правоохоронців
На початку березня 2025 року жінку викрили та затримали. Суд визнав колаборантку винною за ч.7 ст.111-1 КК України та призначив покарання у вигляді 8 років ув’язнення з додатковою забороною обіймати посади у правоохоронних органах протягом 10 років.
Нагадаємо
Нещодавно в СБУ повідомляли, що у Херсоні викрили й затримали колаборантів, які під час тимчасової окупації регіону допомагали впроваджувати російський режим. Серед них - охоронці катівень, член "спецзагону" МВС рф, агітатор псевдореферендуму та чиновниці окупаційних "структур".
11 років в’язниці для кримського колаборанта: суд заочно засудив підсанкційного депутата "Держради Криму"12.08.25, 15:40 • 2573 перегляди