Колишня інспекторка колонії отримала 8 років ув'язнення за співпрацю з окупантами - ДБР

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 серпня, 12:26 • 48570 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 78199 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 74172 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 72967 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 45892 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 32512 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 97196 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73107 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86413 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103769 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.1м/с
65%
749мм
Популярнi новини
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 49620 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 62207 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 57458 перегляди
США депортували перших українських біженців15:55 • 9008 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 12739 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 78211 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 74184 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 57729 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 72978 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 62509 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Керолайн Левітт
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Німеччина
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 12792 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 49856 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 114139 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 66620 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 122572 перегляди
Актуальне
Fox News
Вибори
Друга світова війна
Instagram
БМ-21 «Град»

Колишня інспекторка колонії отримала 8 років ув'язнення за співпрацю з окупантами - ДБР

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Херсонський міський суд засудив колишню інспекторку колонії до 8 років за співпрацю з росіянами. Жінка працювала на окупаційну адміністрацію та переховувалася після звільнення регіону.

Колишня інспекторка колонії отримала 8 років ув'язнення за співпрацю з окупантами - ДБР

Херсонський міський суд засудив до 8 років позбавлення волі колишню інспекторку "Дар’ївської виправної колонії №10", яка під час окупації Херсонщини добровільно співпрацювала з ворогом. Про це пише УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань.

У 2022 році вона погодилася працювати на окупаційну адміністрацію та зайняла посаду інспекторки колонії. Після звільнення регіону жінка тривалий час переховувалася від українських правоохоронців

- зазаначили в ДБР.

На початку березня 2025 року жінку викрили та затримали. Суд визнав колаборантку винною за ч.7 ст.111-1 КК України та призначив покарання у вигляді 8 років ув’язнення з додатковою забороною обіймати посади у правоохоронних органах протягом 10 років.

Нагадаємо

Нещодавно в СБУ повідомляли, що у Херсоні викрили й затримали колаборантів, які під час тимчасової окупації регіону допомагали впроваджувати російський режим. Серед них - охоронці катівень, член "спецзагону" МВС рф, агітатор псевдореферендуму та чиновниці окупаційних "структур".

11 років в’язниці для кримського колаборанта: суд заочно засудив підсанкційного депутата "Держради Криму"12.08.25, 15:40 • 2573 перегляди

Вероніка Марченко

Кримінал та НП
Вибори
Служба безпеки України
Херсонська область
Херсон