11 років в’язниці для кримського колаборанта: суд заочно засудив підсанкційного депутата "Держради Криму"

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
12:50 • 3164 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 13877 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 16464 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 22924 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 17925 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 14694 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 12722 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
12 серпня, 06:06 • 14522 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 19029 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 82590 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
44%
755мм
Популярнi новини
Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС12 серпня, 05:04 • 4506 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 19140 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 18960 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 26665 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 16861 перегляди
Публікації
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 13838 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 16433 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 22888 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 17579 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 27406 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Одеса
Європа
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 19781 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 25382 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 182148 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 125337 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 241480 перегляди
Актуальне
Truth Social
Financial Times
COVID-19
Leopard 2
MIM-104 Patriot

11 років в’язниці для кримського колаборанта: суд заочно засудив підсанкційного депутата "Держради Криму"

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Суд заочно засудив депутата окупаційної "Державної Ради Республіки Крим" до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він публічно закликав до збройної агресії проти України та виправдовував окупацію півострова.

11 років в’язниці для кримського колаборанта: суд заочно засудив підсанкційного депутата "Держради Криму"

Суд заочно визнав винним та призначив 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна депутату окупаційної "Державної Ради Республіки Крим" від партії "єдина росія", який публічно закликав до збройної агресії проти України та виправдовував окупацію півострова. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя домоглася заочного вироку для підсанкційного депутата окупаційної "Державної Ради Республіки Крим". Політика, що обіймає посаду голови комітету з "народної дипломатії та міжнаціональних відносин" у складі колаборантської адміністрації, засуджено до 11 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення рф він розгорнув активну пропагандистську кампанію на підтримку агресії, зокрема, у 2022 році дав низку інтерв’ю проросійському телеканалу "Міллет" медіахолдингу "АНО "Телерадіокомпанія Крим". У своїх виступах депутат закликав до масштабного застосування збройних сил рф для збереження контролю над окупованими територіями та подальшого захоплення українських земель.

Він публічно визнавав "легітимність" окупації Криму, представляючи її як "порятунок" від так званої "фашистської ідеології" та "впливу Заходу". Його дії кваліфіковані як публічні заклики до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109 КК України), колабораційна діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України) та виправдовування збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Ще у 2018 році указом президента України щодо нього були введені персональні безстрокові санкції, які передбачають економічні та інші обмеження.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі Головного управління Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі. Вирок став ще одним свідченням, що злочини колаборантів не залишаться безкарними, навіть якщо вони переховуються на окупованій території.

Буданов на Зміїному провів інспекцію позицій та газовидобувної платформи у Чорному морі12.08.25, 13:51 • 1488 переглядiв

Степан Гафтко

ВійнаПолітика
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Автономна Республіка Крим
Крим
Україна
Севастополь