11 років в’язниці для кримського колаборанта: суд заочно засудив підсанкційного депутата "Держради Криму"

Суд заочно визнав винним та призначив 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна депутату окупаційної "Державної Ради Республіки Крим" від партії "єдина росія", який публічно закликав до збройної агресії проти України та виправдовував окупацію півострова. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя домоглася заочного вироку для підсанкційного депутата окупаційної "Державної Ради Республіки Крим". Політика, що обіймає посаду голови комітету з "народної дипломатії та міжнаціональних відносин" у складі колаборантської адміністрації, засуджено до 11 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення рф він розгорнув активну пропагандистську кампанію на підтримку агресії, зокрема, у 2022 році дав низку інтерв’ю проросійському телеканалу "Міллет" медіахолдингу "АНО "Телерадіокомпанія Крим". У своїх виступах депутат закликав до масштабного застосування збройних сил рф для збереження контролю над окупованими територіями та подальшого захоплення українських земель.

Він публічно визнавав "легітимність" окупації Криму, представляючи її як "порятунок" від так званої "фашистської ідеології" та "впливу Заходу". Його дії кваліфіковані як публічні заклики до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109 КК України), колабораційна діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України) та виправдовування збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Ще у 2018 році указом президента України щодо нього були введені персональні безстрокові санкції, які передбачають економічні та інші обмеження.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі Головного управління Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі. Вирок став ще одним свідченням, що злочини колаборантів не залишаться безкарними, навіть якщо вони переховуються на окупованій території.

