Буданов на Зміїному провів інспекцію позицій та газовидобувної платформи у Чорному морі

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
09:50 • 11286 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 12004 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 10406 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 9826 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 13125 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 18289 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81377 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128393 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 179186 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 129015 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.1м/с
36%
755мм
Популярнi новини
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку12 серпня, 02:50 • 20034 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України12 серпня, 03:11 • 15373 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 11125 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT06:46 • 13235 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 16853 перегляди
Публікації
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 11283 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 9636 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 16948 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81373 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128390 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Львів
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 11205 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 22390 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 179186 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 122742 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 238782 перегляди
Актуальне
Truth Social
Financial Times
Leopard 2
MIM-104 Patriot
Ґардіан

Буданов на Зміїному провів інспекцію позицій та газовидобувної платформи у Чорному морі

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов перевірив позиції спецпідрозділу на острові Зміїний та газовидобувних платформах у Чорному морі. Він провів нараду з офіцерами та вшанував пам'ять загиблих воїнів.

Буданов на Зміїному провів інспекцію позицій та газовидобувної платформи у Чорному морі

Начальник Головного управління розвідки МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов відвідав позиції спецпідрозділу на острові Зміїний та газовидобувних платформах у Чорному морі, провів нараду з офіцерами та вшанував пам’ять загиблих воїнів.

Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

Деталі

Генерал-лейтенант Кирило Буданов, очільник військової розвідки України, здійснив перевірку оборонних позицій на стратегічно важливому острові Зміїний та газовидобувних платформах у Чорному морі.

Під час візиту він особисто оглянув сили та технічні засоби "Спецпідрозділу Тимура" – підрозділу, який відіграє ключову роль у захисті українських територіальних вод. 

Відзначається, що ці об’єкти – так звані "вишки" – повернулися під контроль України завдяки успішним операціям ГУР МО та інших сил оборони. У рамках поїздки генерал провів стратегічну нараду з офіцерами, обговорюючи подальші кроки для посилення оборони акваторії Чорного моря.

Особливу увагу Буданов приділив відзначенню професіоналізму та мужності розвідників, які отримали нагороди за героїчні дії у складних умовах війни з російським агресором.

Крім того, відбулася церемонія вшанування пам’яті українських воїнів, що віддали життя під час звільнення Зміїного та відновлення контролю над морськими кордонами країни.

Генерал Буданов підкреслив, що згуртованість української нації і сила Сил безпеки й оборони є запорукою перемоги навіть над більш потужним ворогом.

Честь нашим бійцям! Боротися і перемагати – наш обов’язок і наш шлях. Майбутнє України у наших руках, і боротьба триває

- заявив очільник ГУР МО України.

Буданов розповів, скільки років агент може ефективно виконувати свою роботу05.08.25, 16:21 • 3516 переглядiв

Степан Гафтко

Політика
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Чорне море
Кирило Буданов
Україна