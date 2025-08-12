Буданов на Зміїному провів інспекцію позицій та газовидобувної платформи у Чорному морі
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов перевірив позиції спецпідрозділу на острові Зміїний та газовидобувних платформах у Чорному морі. Він провів нараду з офіцерами та вшанував пам'ять загиблих воїнів.
Начальник Головного управління розвідки МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов відвідав позиції спецпідрозділу на острові Зміїний та газовидобувних платформах у Чорному морі, провів нараду з офіцерами та вшанував пам’ять загиблих воїнів.
Про це повідомляє ГУР, пише УНН.
Деталі
Генерал-лейтенант Кирило Буданов, очільник військової розвідки України, здійснив перевірку оборонних позицій на стратегічно важливому острові Зміїний та газовидобувних платформах у Чорному морі.
Під час візиту він особисто оглянув сили та технічні засоби "Спецпідрозділу Тимура" – підрозділу, який відіграє ключову роль у захисті українських територіальних вод.
Відзначається, що ці об’єкти – так звані "вишки" – повернулися під контроль України завдяки успішним операціям ГУР МО та інших сил оборони. У рамках поїздки генерал провів стратегічну нараду з офіцерами, обговорюючи подальші кроки для посилення оборони акваторії Чорного моря.
Особливу увагу Буданов приділив відзначенню професіоналізму та мужності розвідників, які отримали нагороди за героїчні дії у складних умовах війни з російським агресором.
Крім того, відбулася церемонія вшанування пам’яті українських воїнів, що віддали життя під час звільнення Зміїного та відновлення контролю над морськими кордонами країни.
Генерал Буданов підкреслив, що згуртованість української нації і сила Сил безпеки й оборони є запорукою перемоги навіть над більш потужним ворогом.
Честь нашим бійцям! Боротися і перемагати – наш обов’язок і наш шлях. Майбутнє України у наших руках, і боротьба триває
