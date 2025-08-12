Буданов на Змеином провел инспекцию позиций и газодобывающей платформы в Черном море
Киев • УНН
Начальник ГУР Кирилл Буданов проверил позиции спецподразделения на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море. Он провел совещание с офицерами и почтил память погибших воинов.
Начальник Главного управления разведки МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов посетил позиции спецподразделения на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море, провел совещание с офицерами и почтил память погибших воинов.
Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.
Детали
Генерал-лейтенант Кирилл Буданов, глава военной разведки Украины, осуществил проверку оборонных позиций на стратегически важном острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море.
Во время визита он лично осмотрел силы и технические средства "Спецподразделения Тимура" – подразделения, которое играет ключевую роль в защите украинских территориальных вод.
Отмечается, что эти объекты – так называемые "вышки" – вернулись под контроль Украины благодаря успешным операциям ГУР МО и других сил обороны. В рамках поездки генерал провел стратегическое совещание с офицерами, обсуждая дальнейшие шаги для усиления обороны акватории Черного моря.
Особое внимание Буданов уделил отмечанию профессионализма и мужества разведчиков, которые получили награды за героические действия в сложных условиях войны с российским агрессором.
Кроме того, состоялась церемония почтения памяти украинских воинов, отдавших жизнь во время освобождения Змеиного и восстановления контроля над морскими границами страны.
Генерал Буданов подчеркнул, что сплоченность украинской нации и сила Сил безопасности и обороны являются залогом победы даже над более мощным врагом.
Честь нашим бойцам! Бороться и побеждать – наш долг и наш путь. Будущее Украины в наших руках, и борьба продолжается
