Буданов на Змеином провел инспекцию позиций и газодобывающей платформы в Черном море

Эксклюзив
09:50 • 8514 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 9844 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 7892 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 7070 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
06:06 • 12012 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 17765 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 79854 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 127184 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 178443 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 128957 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направленииVideo12 августа, 01:23
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета12 августа, 02:50
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины12 августа, 03:11
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT06:46
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 8516 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 6964 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 14694 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 79856 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 127184 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49
Хранитель

Буданов на Змеином провел инспекцию позиций и газодобывающей платформы в Черном море

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов проверил позиции спецподразделения на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море. Он провел совещание с офицерами и почтил память погибших воинов.

Буданов на Змеином провел инспекцию позиций и газодобывающей платформы в Черном море

Начальник Главного управления разведки МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов посетил позиции спецподразделения на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море, провел совещание с офицерами и почтил память погибших воинов.

Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Детали

Генерал-лейтенант Кирилл Буданов, глава военной разведки Украины, осуществил проверку оборонных позиций на стратегически важном острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море.

Во время визита он лично осмотрел силы и технические средства "Спецподразделения Тимура" – подразделения, которое играет ключевую роль в защите украинских территориальных вод. 

Отмечается, что эти объекты – так называемые "вышки" – вернулись под контроль Украины благодаря успешным операциям ГУР МО и других сил обороны. В рамках поездки генерал провел стратегическое совещание с офицерами, обсуждая дальнейшие шаги для усиления обороны акватории Черного моря.

Особое внимание Буданов уделил отмечанию профессионализма и мужества разведчиков, которые получили награды за героические действия в сложных условиях войны с российским агрессором.

Кроме того, состоялась церемония почтения памяти украинских воинов, отдавших жизнь во время освобождения Змеиного и восстановления контроля над морскими границами страны.

Генерал Буданов подчеркнул, что сплоченность украинской нации и сила Сил безопасности и обороны являются залогом победы даже над более мощным врагом.

Честь нашим бойцам! Бороться и побеждать – наш долг и наш путь. Будущее Украины в наших руках, и борьба продолжается

- заявил глава ГУР МО Украины.

Буданов рассказал, сколько лет агент может эффективно выполнять свою работу05.08.25, 16:21 • 3514 просмотров

Степан Гафтко

политика
Главное управление разведки Украины
Черное море
Кирилл Буданов
Украина