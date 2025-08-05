Буданов рассказал, сколько лет агент может эффективно выполнять свою работу

Время деятельности агента ограничено семью годами. Если он будет работать дольше, то это будет почти гарантированный провал, сказал Буданов в интервью журналистке Рамине Эсхакзай, передает УНН.

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При правильной работе с сознательным агентом время его деятельности ограничено семью годами. Это общемировая практика. Считается, что человек нормально может выполнять задачи в этот срок - сказал Буданов.

Глава разведки пояснил, что бывают случаи, когда человек работает и дольше, но обычно они раскрывают себя.

Потом почти гарантированно будет провал. Некоторые работают по 10, по 20 лет, но статистика показывает, мировая, не наша, что этот человек "спалится". Представляете, сколько ошибок человек за семь лет делает? А во время войны, обычно, все еще быстрее происходит - пояснил Буданов.

Дополнение

Буданов заявил, что мужчин легче вербовать, чем женщин, которые хитрее. Он также отметил, что при вербовке ищут уязвимости в жизни человека, в частности финансовые проблемы или зависимости.

Кирилл Буданов заявил, что мужчин легче вербовать, чем женщин, которые хитрее. Он также отметил, что при вербовке ищут уязвимости в жизни человека, в частности финансовые проблемы или зависимости.