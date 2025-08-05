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Завербувати чоловіків легше, жінки від природи хитріші і краще розумію, що відбувається - Буданов

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що чоловіків легше вербувати, ніж жінок, які є хитрішими. Він також зазначив, що під час вербування шукають вразливості в житті людини, зокрема фінансові проблеми чи залежності.

Завербувати чоловіків легше, жінки від природи хитріші і краще розумію, що відбувається - Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що чоловіків легше вербувати ніж жінок, які є хитрішими. Також він пояснив, що під час вербування, сказав Буданов в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай, передає УНН.

Деталі

Щодо безпосереднього, особового контакту, то все залежить від людини, та з якою статтю він працює. Чоловіків вербувати легше. Жінки більше від природи хитрі і краще розуміють, що відбувається

- пояснив очільник ГУР.

Буданов також додав, що під час вербування людини намагаються знайти якісь проблеми в її житті.

Шукають вразливості. Переважно у способі життя, за допомогою тих данних, які вдається знайти. Якщо у людини проблеми – це потенційний кандидат на вербування. Якщо шукає гроші, дружині треба допомогти… Ігроман, це взагалі те, що треба. Ігроман – це клондайк для оперативної роботи

- сказав начальник ГУР.

Доповнення

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що не бачить проблеми в тому, що розвідник може зайнятися сексом із повією, якщо це необхідно для справи. Він наголосив, що немає нічого забороненого, якщо це потрібно для досягнення мети.

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаПолітика
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Україна