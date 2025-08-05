Завербувати чоловіків легше, жінки від природи хитріші і краще розумію, що відбувається - Буданов
Київ • УНН
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що чоловіків легше вербувати, ніж жінок, які є хитрішими. Він також зазначив, що під час вербування шукають вразливості в житті людини, зокрема фінансові проблеми чи залежності.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що чоловіків легше вербувати ніж жінок, які є хитрішими. Також він пояснив, що під час вербування, сказав Буданов в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай, передає УНН.
Деталі
Щодо безпосереднього, особового контакту, то все залежить від людини, та з якою статтю він працює. Чоловіків вербувати легше. Жінки більше від природи хитрі і краще розуміють, що відбувається
Буданов також додав, що під час вербування людини намагаються знайти якісь проблеми в її житті.
Шукають вразливості. Переважно у способі життя, за допомогою тих данних, які вдається знайти. Якщо у людини проблеми – це потенційний кандидат на вербування. Якщо шукає гроші, дружині треба допомогти… Ігроман, це взагалі те, що треба. Ігроман – це клондайк для оперативної роботи
Доповнення
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що не бачить проблеми в тому, що розвідник може зайнятися сексом із повією, якщо це необхідно для справи. Він наголосив, що немає нічого забороненого, якщо це потрібно для досягнення мети.