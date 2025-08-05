Завербовать мужчин легче, женщины от природы хитрее и лучше понимают, что происходит - Буданов
Киев • УНН
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что мужчин легче вербовать, чем женщин, которые хитрее. Он также отметил, что при вербовке ищут уязвимости в жизни человека, в частности финансовые проблемы или зависимости.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что мужчин легче вербовать, чем женщин, которые хитрее. Также он объяснил, что во время вербовки, сказал Буданов в интервью журналистке Рамине Эсхакзай, передает УНН.
Детали
Что касается непосредственного, личного контакта, то все зависит от человека и с каким полом он работает. Мужчин вербовать легче. Женщины от природы хитрее и лучше понимают, что происходит
Буданов также добавил, что во время вербовки человека пытаются найти какие-то проблемы в его жизни.
Ищут уязвимости. Преимущественно в образе жизни, с помощью тех данных, которые удается найти. Если у человека проблемы – это потенциальный кандидат на вербовку. Если ищет деньги, жене надо помочь… Игроман, это вообще то, что надо. Игроман – это клондайк для оперативной работы
Дополнение
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что не видит проблемы в том, что разведчик может заняться сексом с проституткой, если это необходимо для дела. Он подчеркнул, что нет ничего запрещенного, если это нужно для достижения цели.