Завербовать мужчин легче, женщины от природы хитрее и лучше понимают, что происходит - Буданов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что мужчин легче вербовать, чем женщин, которые хитрее. Также он объяснил, что во время вербовки, сказал Буданов в интервью журналистке Рамине Эсхакзай, передает УНН.

Детали

Что касается непосредственного, личного контакта, то все зависит от человека и с каким полом он работает. Мужчин вербовать легче. Женщины от природы хитрее и лучше понимают, что происходит - пояснил глава ГУР.

Буданов также добавил, что во время вербовки человека пытаются найти какие-то проблемы в его жизни.

Ищут уязвимости. Преимущественно в образе жизни, с помощью тех данных, которые удается найти. Если у человека проблемы – это потенциальный кандидат на вербовку. Если ищет деньги, жене надо помочь… Игроман, это вообще то, что надо. Игроман – это клондайк для оперативной работы - сказал начальник ГУР.

Дополнение

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что не видит проблемы в том, что разведчик может заняться сексом с проституткой, если это необходимо для дела. Он подчеркнул, что нет ничего запрещенного, если это нужно для достижения цели.