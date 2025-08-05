Буданов: “якщо розвіднику треба зайнятися сексом із повією для справи - не бачу в цьому ніякої проблеми”
Київ • УНН
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що не бачить проблеми в тому, що розвідник може зайнятися сексом із повією, якщо це необхідно для справи. Він наголосив, що немає нічого забороненого, якщо це потрібно для досягнення мети.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що не бачить проблеми в тому, що розвідник може зайнятися сексом із повією, якщо це необхідно для справи.
Про це Буданов сказав в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай, передає УНН.
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Немає нічого забороненого, якщо це потрібно для справи
Журналістка навела приклад, коли чоловік скористувався послугами повії, щоб провести оперативну роботу, Буданов наголосив:
Знаєте, це може звучить якось неприємно для когось, аморально, але що робити, якщо потрібно? І є отакий шлях досягнення мети. Я не бачу в цьому проблеми ніякої. Так, тут питання етики і ніхто у нас ніколи не змушував, і не підштовхував до таких дій, але ті люди, які не заміжні, то чому б і ні?
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На Сумщині бійці Головного управління розвідки розгромили вісім рот російських загарбників. В запеклих боях ворог втратив 334 бійці вбитими та 550 пораненими.