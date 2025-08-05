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Буданов: “якщо розвіднику треба зайнятися сексом із повією для справи - не бачу в цьому ніякої проблеми”

Київ • УНН

 • 2686 перегляди

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що не бачить проблеми в тому, що розвідник може зайнятися сексом із повією, якщо це необхідно для справи. Він наголосив, що немає нічого забороненого, якщо це потрібно для досягнення мети.

Буданов: “якщо розвіднику треба зайнятися сексом із повією для справи - не бачу в цьому ніякої проблеми”

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що не бачить проблеми в тому, що розвідник може зайнятися сексом із повією, якщо це необхідно для справи.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай, передає УНН.

Деталі

Немає нічого забороненого, якщо це потрібно для справи

- заявив Буданов. 

Журналістка навела приклад, коли чоловік скористувався послугами повії, щоб провести оперативну роботу, Буданов наголосив:

Знаєте, це може звучить якось неприємно для когось, аморально, але що робити, якщо потрібно? І є отакий шлях досягнення мети. Я не бачу в цьому проблеми ніякої. Так, тут питання етики і ніхто у нас ніколи не змушував, і не підштовхував до таких дій, але ті люди, які не заміжні, то чому б і ні?

Нагадаємо

На Сумщині бійці Головного управління розвідки розгромили вісім рот російських загарбників. В запеклих боях ворог втратив 334 бійці вбитими та 550 пораненими. 

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Сумська область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов