Буданов: “якщо розвіднику треба зайнятися сексом із повією для справи - не бачу в цьому ніякої проблеми”

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що не бачить проблеми в тому, що розвідник може зайнятися сексом із повією, якщо це необхідно для справи.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай, передає УНН.

Журналістка навела приклад, коли чоловік скористувався послугами повії, щоб провести оперативну роботу, Буданов наголосив:

Знаєте, це може звучить якось неприємно для когось, аморально, але що робити, якщо потрібно? І є отакий шлях досягнення мети. Я не бачу в цьому проблеми ніякої. Так, тут питання етики і ніхто у нас ніколи не змушував, і не підштовхував до таких дій, але ті люди, які не заміжні, то чому б і ні?