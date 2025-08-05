Буданов: "если разведчику нужно заняться сексом с проституткой для дела – не вижу в этом никакой проблемы"
Киев • УНН
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что не видит проблемы в том, что разведчик может заняться сексом с проституткой, если это необходимо для дела. Он подчеркнул, что нет ничего запрещенного, если это нужно для достижения цели.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что не видит проблемы в том, что разведчик может заняться сексом с проституткой, если это необходимо для дела.
Об этом Буданов сказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай, передает УНН.
Детали
Нет ничего запрещенного, если это нужно для дела
Журналистка привела пример, когда мужчина воспользовался услугами проститутки, чтобы провести оперативную работу, Буданов подчеркнул:
Знаете, это может звучит как-то неприятно для кого-то, аморально, но что делать, если нужно? И есть такой путь достижения цели. Я не вижу в этом проблемы никакой. Да, здесь вопрос этики и никто у нас никогда не заставлял, и не подталкивал к таким действиям, но те люди, которые не замужем, то почему бы и нет?
Напомним
В Сумской области бойцы Главного управления разведки разгромили восемь рот российских захватчиков. В ожесточенных боях враг потерял 334 бойца убитыми и 550 ранеными.