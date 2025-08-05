На Сумщині у запеклих боях бійці ГУР знищили вісім рот окупантів: ліквідовано 334 загарбники
Київ • УНН
Бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України зупинили просування росіян на Сумському напрямку. Ворог втратив 334 бійці вбитими та 550 пораненими, постачання провізії та боєкомплекту було зірвано.
На Сумщині бійці Головного управління розвідки розгромили вісім рот російських загарбників. В запеклих боях ворог втратив 334 бійці вбитими та 550 пораненими, пише УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
Бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України не дозволили росіянам просунутися на Сумському напрямку. Під час спецоперації розвідникам вдалося зайти у ворожий тил, зачистити позиції окупантів та закріпитися
Зазначається, що просування російських загарбників було зупинено, а постачання провізії та боєкомплекту для ворожого угрупованню військ зірвано.
Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії рф, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності "Спецпідрозділу Тимура"
На відео - ключові фрагменти місії українських розвідників:
- стрімкі рейди в тилу противника;
- прицільна робота артилеристів і гранатометників;
- ліквідація окупантів скидами та точними прильотами FPV-дронів;
- кадри ближнього стрілецького бою.
Загальні втрати противника: щонайменше 334 — вбитими, ще понад 550 — пораненими
Також повідомляється, що операція була проведена силами підрозділів "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибірський Батальйон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" та "6 загін спеціальних дій", які входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.
Доповнення
В Центрі протидії дезінформації повідомили, що Сили оборони демонструють успіхи та продовжують активні дії проти російських військ у Сумській області.
СтратКом ЗСУ повідомив, що Сили оборони звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області, яке раніше було окуповане росіянами.