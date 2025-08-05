На Сумщине в ожесточенных боях бойцы ГУР уничтожили восемь рот оккупантов: ликвидировано 334 захватчика
Киев • УНН
Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины остановили продвижение россиян на Сумском направлении. Враг потерял 334 бойца убитыми и 550 ранеными, поставки провизии и боекомплекта были сорваны.
На Сумщине бойцы Главного управления разведки разгромили восемь рот российских захватчиков. В ожесточенных боях враг потерял 334 бойца убитыми и 550 ранеными, пишет УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Детали
Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины не позволили россиянам продвинуться на Сумском направлении. Во время спецоперации разведчикам удалось зайти во вражеский тыл, зачистить позиции оккупантов и закрепиться
Отмечается, что продвижение российских захватчиков было остановлено, а поставки провизии и боекомплекта для вражеской группировки войск сорваны.
Согласно радиоперехватам, солдаты армии РФ, оправдываясь надуманными причинами, отказывались идти на штурм позиций в зоне ответственности "Спецподразделения Тимура"
На видео - ключевые фрагменты миссии украинских разведчиков:
- стремительные рейды в тылу противника;
- прицельная работа артиллеристов и гранатометчиков;
- ликвидация оккупантов сбросами и точными прилетами FPV-дронов;
- кадры ближнего стрелкового боя.
Общие потери противника: не менее 334 — убитыми, еще более 550 — ранеными
Также сообщается, что операция была проведена силами подразделений "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" и "6 отряд специальных действий", входящих в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.
Дополнение
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Силы обороны демонстрируют успехи и продолжают активные действия против российских войск в Сумской области.
СтратКом ВСУ сообщил, что Силы обороны освободили приграничное село Кондратовка в Сумской области, которое ранее было оккупировано россиянами.