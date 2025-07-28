ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
Київ • УНН
Сили оборони на Сумщині демонструють успіхи та продовжують активні дії проти російських військ. Про це повідомив керівник ЦПД Коваленко.
Сили оборони демонструють успіхи та продовжують активні дії проти російських військ у Сумській області. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у понеділок у Telegram, пише УНН.
На Сумщині Сили оборони мають успіхи і продовжують активні дії проти росіян
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Нагадаємо
Напередодні СтратКом ЗСУ повідомив, що Сили оборони звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області.
Про те, що російські війська захопили Кіндратівку та Олексіївку в Сумській області, повідомлялося 6 червня.