ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині

Сили оборони демонструють успіхи та продовжують активні дії проти російських військ у Сумській області. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у понеділок у Telegram, пише УНН.

На Сумщині Сили оборони мають успіхи і продовжують активні дії проти росіян