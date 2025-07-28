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ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
09:50 • 1054 перегляди
ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
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ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Сили оборони на Сумщині демонструють успіхи та продовжують активні дії проти російських військ. Про це повідомив керівник ЦПД Коваленко.

ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині

Сили оборони демонструють успіхи та продовжують активні дії проти російських військ у Сумській області. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у понеділок у Telegram, пише УНН.

На Сумщині Сили оборони мають успіхи і продовжують активні дії проти росіян

- повідомив керівник ЦПД Коваленко.

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Нагадаємо

Напередодні СтратКом ЗСУ повідомив, що Сили оборони звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області.

Про те, що російські війська захопили Кіндратівку та Олексіївку в Сумській області, повідомлялося 6 червня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область
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