Росіяни окупували Кіндратівку й Олексіївку на Сумщині та просунулися біля ще трьох населених пунктів - DeepState
Київ • УНН
Російські війська захопили Кіндратівку та Олексіївку в Сумській області, а також просунулися біля Біловодів, Локні та Садків. Бої тривають, ситуація в інших населених пунктах уточнюється.
Увечері 06 червня, російські війська окупували Кіндратівку та Олексіївку Сумської області. Ворог також має просування біля ще трьох населених пунктів Сумщини. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає УНН.
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У п'ятницю, 06 червня о 22:02 аналітики OSINT-проєкту DeepState повідомили про успіхи ворога у Сумській області.
Мапу оновлено. Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку, а також просунувся біля Біловодів, Локні та Садків
Нагадаємо, у середу, 04 червня аналітики проєкту DeepState писали, що російські війська просуваються на Сумщині, захопивши Андріївку та Водолаги. Ситуація в Кіндратівці та Олексіївці уточнюється, тривають бої, ворог тисне на Яблунівку та Юнаківку.
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