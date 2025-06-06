Росіяни окупували Кіндратівку й Олексіївку на Сумщині та просунулися біля ще трьох населених пунктів - DeepState

Увечері 06 червня, російські війська окупували Кіндратівку та Олексіївку Сумської області. Ворог також має просування біля ще трьох населених пунктів Сумщини. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає УНН.

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У п'ятницю, 06 червня о 22:02 аналітики OSINT-проєкту DeepState повідомили про успіхи ворога у Сумській області.

Мапу оновлено. Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку, а також просунувся біля Біловодів, Локні та Садків - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 04 червня аналітики проєкту DeepState писали, що російські війська просуваються на Сумщині, захопивши Андріївку та Водолаги. Ситуація в Кіндратівці та Олексіївці уточнюється, тривають бої, ворог тисне на Яблунівку та Юнаківку.

Ворог розпочав наступ на Малинівку - DeepState