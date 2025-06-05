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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
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Ворог розпочав наступ на Малинівку - DeepState

Київ • УНН

 • 3020 перегляди

5 червня російські штурмові групи розпочали активний наступ на Малинівку Запорізької області. Ворог вклинився у сіру зону та просочився у лісосмуги східніше села.

Ворог розпочав наступ на Малинівку - DeepState

У четвер, 05 червня, російські штурмові групи розпочали активний наступ на Малинівку (Запорізька область). Про це інформує аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.

Деталі

За даними DeepState, зранку 05 червня штурмові групи рф розпочали активні наступальні дії на ділянці, яка тривалий час була однією з найспокійніших на фронті.

Кацапи численними групами до 7 рил проводять наступальні дії з метою зайняти Малинівку, але за першу добу ворог вклинився у сіру зону та просочився у лісосмуги східніше села 

- йдеться у дописі.

Зазначається, що деякі загарбники рухалися прямо посеред поля в надії заскочити Сили Оборони зненацька.

Зі слів бійців Сил Оборони цікавим фактом є те, що техніка майже не фіксується, тільки багі.

"Враховуючи на специфіку ділянки, йдуть і стрілецькі бої, оскільки нема великого насичення дронами. По ворогу працює артилерія та дрони. Очікується, що завтра штурмові дії продовжаться", - пишуть аналітики проєкту.

Нагадаємо

З початку доби 05 червня на фронті відбулося 99 бойових зіткнень, більшість на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках. Ворог атакує з артилерії прикордонні громади.

ЗСУ просунулись на Запоріжжі, але рф намагається наступати і готується до затяжної війни – ISW01.06.25, 10:28 • 44404 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Збройні сили України
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