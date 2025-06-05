Ворог розпочав наступ на Малинівку - DeepState
Київ • УНН
5 червня російські штурмові групи розпочали активний наступ на Малинівку Запорізької області. Ворог вклинився у сіру зону та просочився у лісосмуги східніше села.
У четвер, 05 червня, російські штурмові групи розпочали активний наступ на Малинівку (Запорізька область). Про це інформує аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.
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За даними DeepState, зранку 05 червня штурмові групи рф розпочали активні наступальні дії на ділянці, яка тривалий час була однією з найспокійніших на фронті.
Кацапи численними групами до 7 рил проводять наступальні дії з метою зайняти Малинівку, але за першу добу ворог вклинився у сіру зону та просочився у лісосмуги східніше села
Зазначається, що деякі загарбники рухалися прямо посеред поля в надії заскочити Сили Оборони зненацька.
Зі слів бійців Сил Оборони цікавим фактом є те, що техніка майже не фіксується, тільки багі.
"Враховуючи на специфіку ділянки, йдуть і стрілецькі бої, оскільки нема великого насичення дронами. По ворогу працює артилерія та дрони. Очікується, що завтра штурмові дії продовжаться", - пишуть аналітики проєкту.
Нагадаємо
З початку доби 05 червня на фронті відбулося 99 бойових зіткнень, більшість на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках. Ворог атакує з артилерії прикордонні громади.
ЗСУ просунулись на Запоріжжі, але рф намагається наступати і готується до затяжної війни – ISW01.06.25, 10:28 • 44404 перегляди