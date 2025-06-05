Ворог розпочав наступ на Малинівку - DeepState

У четвер, 05 червня, російські штурмові групи розпочали активний наступ на Малинівку (Запорізька область). Про це інформує аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.

За даними DeepState, зранку 05 червня штурмові групи рф розпочали активні наступальні дії на ділянці, яка тривалий час була однією з найспокійніших на фронті.

Кацапи численними групами до 7 рил проводять наступальні дії з метою зайняти Малинівку, але за першу добу ворог вклинився у сіру зону та просочився у лісосмуги східніше села