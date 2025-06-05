Враг начал наступление на Малиновку - DeepState

В четверг, 05 июня, российские штурмовые группы начали активное наступление на Малиновку (Запорожская область). Об этом сообщает аналитический проект DeepState, передает УНН.

Детали

По данным DeepState, утром 05 июня штурмовые группы рф начали активные наступательные действия на участке, который длительное время был одним из самых спокойных на фронте.

Кацапы многочисленными группами до 7 рыл проводят наступательные действия с целью занять Малиновку, но за первые сутки враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые захватчики двигались прямо посреди поля в надежде застать Силы Обороны врасплох.

Со слов бойцов Сил Обороны интересным фактом является то, что техника почти не фиксируется, только баги.

"Учитывая специфику участка, идут и стрелковые бои, поскольку нет большого насыщения дронами. По врагу работает артиллерия и дроны. Ожидается, что завтра штурмовые действия продолжатся", - пишут аналитики проекта.

Напомним

С начала суток 05 июня на фронте произошло 99 боевых столкновений, большинство на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях. Враг атакует из артиллерии приграничные общины.

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