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Генштаб: найбільш гарячі напрямки сьогодні - Покровський, Новопавлівський та Торецький

Київ • УНН

 • 856 перегляди

З початку доби відбулося 99 бойових зіткнень, більшість на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках. Ворог атакує з артилерії прикордонні громади.

Генштаб: найбільш гарячі напрямки сьогодні - Покровський, Новопавлівський та Торецький

Понад половина з 99 боїв на фронті з початку поточної доби сталася на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 5 червня, пише УНН.

Агресор надалі не відмовляється від своїх планів щодо окупації території України. Загалом, від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень

- повідомили в Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади з прикордонних із рф районів, зокрема населених пунктів Клюси, Гута-Студенецька, Красний Хутір, Богданове Чернігівської області; Кучерівка, Сімейкине, Мар’їне, Степок, Тур'я, Угроїди, Рясне, Славгород Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог намагається просунутися в районі Вовчанська, наразі триває бій.

Сили оборони успішно зупинили дві спроби противника просунутись вперед на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Западне та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог 12 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина,Торське та в бік Григорівки. Наразі тривають бої в трьох локаціях.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення поблизу Верхньокам’янського. Сили оборони успішно зупинили дві спроби окупантів просунутись уперед, ще один бій не завершено.

На Краматорському напрямку за сьогодні відбулось два бойових зіткнення в районах Часового Яру та Курдюмівки, один штурм загарбників Сили оборони успішно зупинили, ще один - досі триває.

На Торецькому напрямку противник атакував у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Калинове, Яблунівка, Русин Яр, здійснивши 13 спроб покращити своє положення. Два бойових зіткнення наразі триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 42 спроби витіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 38 ворожих атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку підрозділи окупантів 13 разів атакували позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в бік Олексіївки. Одна атака триває досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог п’ять разів без успіху намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки. Авіація противника завдала авіаударів по районах Малинівки, Полтавки, Ольгівського та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників. Також, під ударами некерованих авіаційних ракет опинилися Новоандріївка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців. Противник завдав авіаудару по району міста Херсон.

"На Курському напрямку українські оборонці відбили сім атак загарбників. Також противник завдав 4 авіаційних ударів, скинувши при цьому шість керованих бомб, здійснив 86 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню", - сказано у зведенні.

Мінус ще 930 окупантів: втрати ворога на 5 червня05.06.25, 07:47 • 17109 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Покровськ
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