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Генштаб: самые горячие направления сегодня - Покровское, Новопавловское и Торецкое

Киев • УНН

 • 238 просмотра

С начала суток произошло 99 боевых столкновений, большинство на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях. Враг атакует из артиллерии приграничные громады.

Генштаб: самые горячие направления сегодня - Покровское, Новопавловское и Торецкое

Более половины из 99 боев на фронте с начала текущих суток произошло на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 5 июня, пишет УНН.

Агрессор в дальнейшем не отказывается от своих планов по оккупации территории Украины. В общем, с начала суток произошло 99 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины из приграничных с рф районов, в частности населенных пунктов Клюсы, Гута-Студенецкая, Красный Хутор, Богданово Черниговской области; Кучеровка, Семейкино, Марьино, Степок, Турья, Угроиды, Рясное, Славгород Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг пытается продвинуться в районе Волчанска, сейчас идет бой.

Силы обороны успешно остановили две попытки противника продвинуться вперед на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Западное и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Григоровки. Сейчас продолжаются бои в трех локациях.

На Сиверском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения вблизи Верхнекаменского. Силы обороны успешно остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед, еще один бой не завершен.

На Краматорском направлении за сегодня произошло два боевых столкновения в районах Часового Яра и Курдюмовки, один штурм захватчиков Силы обороны успешно остановили, еще один - до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении населенных пунктов Александро-Калиново, Яблоновка, Русин Яр, совершив 13 попыток улучшить свое положение. Два боевых столкновения сейчас продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 42 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Котлино, Новосергеевка, Новоалександровка, Горехово, Новоукраинка, Андреевка и в сторону Покровска и Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 38 вражеских атак.

Сегодня на Новопавловском направлении подразделения оккупантов 13 раз атаковали позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Ровнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в сторону Алексеевки. Одна атака продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг пять раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки. Авиация противника нанесла авиаудары по районам Малиновки, Полтавки, Ольговского и Гуляйполя.

На Ореховском направлении вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки захватчики совершили четыре бесполезные атаки на позиции наших защитников. Также, под ударами неуправляемых авиационных ракет оказались Новоандреевка и Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников. Противник нанес авиаудар по району города Херсон.

"На Курском направлении украинские защитники отбили семь атак захватчиков. Также противник нанес 4 авиационных удара, сбросив при этом шесть управляемых бомб, совершил 86 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в частности один - из реактивной системы залпового огня", - сказано в сводке.

Минус еще 930 оккупантов: потери врага на 5 июня05.06.25, 07:47 • 14048 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Волчанск
Покровск
Сумская область
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе
Часов Яр
Украина
Херсон
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