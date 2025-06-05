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россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
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Минус еще 930 оккупантов: потери врага на 5 июня

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

За 4 июня украинские защитники уничтожили 930 российских военных, а также десятки танков, ББМ и другой техники оккупантов. Общие потери армии рф приближаются к миллиону.

Минус еще 930 оккупантов: потери врага на 5 июня

За сутки, 04 июня украинские защитники ликвидировали 930 российских военных. Также уничтожены танки, ББМ, артсистемы и другая техника оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.    

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 992 750 (+930) человек,
    • танков ‒ 10 887 (+3) ед,
      • боевых бронированных машин ‒ 22 680 (+2) ед,
        • артиллерийских систем – 28 750 (+39) ед,
          • РСЗО – 1406 (+4) ед,
            • средств ПВО ‒ 1177 (+1) ед,
              • самолетов – 413 (+0) ед,
                • вертолетов – 336 (+0) ед,
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 39 019 (+95),
                    • крылатых ракет ‒ 3271 (+0),
                      • кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед,
                        • подводных лодок - 1 (+0) ед,
                          • автомобильной техники и автоцистерн – 50 812 (+82) ед,
                            • специальной техники ‒ 3907 (+0) ед.

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По состоянию на конец мая 2025 года общие потери российской армии в войне против Украины достигли около 980 000 человек - погибших и раненых. В мае россия потеряла 34 500 военных, что стало самым низким месячным показателем с начала года. 

                              Более 3600 обстрелов: в Генштабе назвали самые горячие направления боев 4 июня04.06.25, 23:48 • 1904 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина
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                              Gas TTF
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