Минус еще 930 оккупантов: потери врага на 5 июня

За сутки, 04 июня украинские защитники ликвидировали 930 российских военных. Также уничтожены танки, ББМ, артсистемы и другая техника оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.25 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 992 750 (+930) человек,

танков ‒ 10 887 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 680 (+2) ед,

артиллерийских систем – 28 750 (+39) ед,

РСЗО – 1406 (+4) ед,

средств ПВО ‒ 1177 (+1) ед,

самолетов – 413 (+0) ед,

вертолетов – 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 39 019 (+95),

крылатых ракет ‒ 3271 (+0),

кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 50 812 (+82) ед,

специальной техники ‒ 3907 (+0) ед.

Данные уточняются.

Напомним

По состоянию на конец мая 2025 года общие потери российской армии в войне против Украины достигли около 980 000 человек - погибших и раненых. В мае россия потеряла 34 500 военных, что стало самым низким месячным показателем с начала года.

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