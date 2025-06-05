Минус еще 930 оккупантов: потери врага на 5 июня
Киев • УНН
За 4 июня украинские защитники уничтожили 930 российских военных, а также десятки танков, ББМ и другой техники оккупантов. Общие потери армии рф приближаются к миллиону.
За сутки, 04 июня украинские защитники ликвидировали 930 российских военных. Также уничтожены танки, ББМ, артсистемы и другая техника оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.25 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 992 750 (+930) человек,
- танков ‒ 10 887 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 680 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 28 750 (+39) ед,
- РСЗО – 1406 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 1177 (+1) ед,
- самолетов – 413 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 39 019 (+95),
- крылатых ракет ‒ 3271 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 50 812 (+82) ед,
- специальной техники ‒ 3907 (+0) ед.
Данные уточняются.
Напомним
По состоянию на конец мая 2025 года общие потери российской армии в войне против Украины достигли около 980 000 человек - погибших и раненых. В мае россия потеряла 34 500 военных, что стало самым низким месячным показателем с начала года.
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