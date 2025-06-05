Мінус ще 930 окупантів: втрати ворога на 5 червня

За добу, 04 червня українські захисники ліквідували 930 російських військових. Також знищено танки, ББМ, артсистеми та іншу техніку окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 992 750 (+930) осіб,

танків ‒ 10 887 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 680 (+2) од,

артилерійських систем – 28 750 (+39) од,

РСЗВ – 1406 (+4) од,

засобів ППО ‒ 1177 (+1) од,

літаків – 413 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 019 (+95),

крилатих ракет ‒ 3271 (+0),

кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 812 (+82) од,

спеціальної техніки ‒ 3907 (+0) од.

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Станом на кінець травня 2025 року загальні втрати російської армії у війні проти України досягли близько 980 000 осіб - загиблих і поранених. У травні росія втратила 34 500 військових, що стало найнижчим місячним показником з початку року.

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