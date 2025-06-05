Понад 3600 обстрілів: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки боїв 4 червня

Від початку доби 04 червня на фронті відбулось 115 бойових зіткнень, з них 37 – на Покровському напрямку, де противник зазнає значних втрат. Напередодні на цьому відтинку українські воїни знешкодили 243 окупанти, 126 з них – безповоротно. Про це у своєму вечірньому зведенні інформує Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 04.06.2025 на фронті зафіксовано 115 боєзіткнень.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 55 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1074 дронів-камікадзе та здійснили 3603 обстріли позицій наших військ і населених пунктів

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська, але отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник атакував позиції наших оборонців в районі Загризового. Українські захисники відбили дві ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби російські загарбники 25 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

На Сіверському напрямку з початку доби, 04 червня, відбулося два бойових зіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Обидві спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім штурмів загарбників у районах Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Маркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр. Наші захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 34 ворожі атаки, дотепер тривають три боєзіткнення.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 243 окупанти, 126 з них – безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки, дев’ять БпЛА, 11 мотоциклів, антену РЕБ, антену БпЛА та три укриття особового складу; пошкоджено автомобіль та п’ять артилерійських систем противника