російська армія наступає на Сумщині: яка там наразі ситуація
Київ • УНН
Російські війська просуваються на Сумщині, захопивши Андріївку та Водолаги. Ситуація в Кіндратівці та Олексіївці уточнюється, тривають бої, ворог тисне на Яблунівку та Юнаківку.
Просування ворога на Сумщині продовжується. Противнику вдалося зайняти Андріївку та Водолаги і закріпитися в цих селах. Успіх противника супроводжується все так само великою кількістю піхоти. Про це інформує аналітичний проєкт Deepstate, передає УНН.
Наразі на уточненні перебуває Кіндратівка, в якій фіксувалася піхота кацапів, але бійці Сил Оборони активно по ній працюють і не дають ворогу закріпитися. Так само уточнюємо ситуацію в Олексіївці. Попередньо, вони зайняли північну частину села і пробують окупувати населений пункт повністю. З великою ймовірністю, вона скоро також перенесеться в червону зону
Зазначається, що відтинок Яблунівка-Юнаківка теж перебуває під тиском ворога.
На Яблунівку противник лізе зі сторони Біловодів та між Біловодами і Локнею. В Юнаківку забігають на північні околиці, але як ми вже раніше згадували, закріпитися там не можуть, бо перед цим там все зрівняли з землею
За даними DeepState, критичною залишається ситуація через стрімкий вихід противника на дистанцію в 20-25 кілометрів, з якої вони зможуть працювати по Сумах FPV-дронами на оптоволокні і в них вже були подібні спроби.
"Сили Оборони намагаються стримати тиск цієї московської орди і не пускати їх далі на глибину території", - додали аналітики проєкту.
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росіяни окупували ще два населених пункти на Сумщині – DeepState03.06.25, 23:59 • 18559 переглядiв