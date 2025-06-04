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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
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російська армія наступає на Сумщині: яка там наразі ситуація

Київ • УНН

 • 3912 перегляди

Російські війська просуваються на Сумщині, захопивши Андріївку та Водолаги. Ситуація в Кіндратівці та Олексіївці уточнюється, тривають бої, ворог тисне на Яблунівку та Юнаківку.

російська армія наступає на Сумщині: яка там наразі ситуація

Просування ворога на Сумщині продовжується. Противнику вдалося зайняти Андріївку та Водолаги і закріпитися в цих селах. Успіх противника супроводжується все так само великою кількістю піхоти. Про це інформує аналітичний проєкт Deepstate, передає УНН.

Наразі на уточненні перебуває Кіндратівка, в якій фіксувалася піхота кацапів, але бійці Сил Оборони активно по ній працюють і не дають ворогу закріпитися. Так само уточнюємо ситуацію в Олексіївці. Попередньо, вони зайняли північну частину села і пробують окупувати населений пункт повністю. З великою ймовірністю, вона скоро також перенесеться в червону зону

- йдеться у дописі проєкту.

Зазначається, що відтинок Яблунівка-Юнаківка теж перебуває під тиском ворога.

На Яблунівку противник лізе зі сторони Біловодів та між Біловодами і Локнею. В Юнаківку забігають на північні околиці, але як ми вже раніше згадували, закріпитися там не можуть, бо перед цим там все зрівняли з землею

- повідомили аналітики.

За даними DeepState, критичною залишається ситуація через стрімкий вихід противника на дистанцію в 20-25 кілометрів, з якої вони зможуть працювати по Сумах FPV-дронами на оптоволокні і в них вже були подібні спроби.

"Сили Оборони намагаються стримати тиск цієї московської орди і не пускати їх далі на глибину території", - додали аналітики проєкту.

Нагадаємо

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у новому дописі зауважив про байдужість рф до втрат, вказавши на нові підрахунками українського Генштабу, згідно з якими втрати росіян загиблими та пораненими достатньо вражаючі.

росіяни окупували ще два населених пункти на Сумщині – DeepState03.06.25, 23:59 • 18559 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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Михайло Подоляк
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