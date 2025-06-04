російська армія наступає на Сумщині: яка там наразі ситуація

Просування ворога на Сумщині продовжується. Противнику вдалося зайняти Андріївку та Водолаги і закріпитися в цих селах. Успіх противника супроводжується все так само великою кількістю піхоти. Про це інформує аналітичний проєкт Deepstate, передає УНН.

Наразі на уточненні перебуває Кіндратівка, в якій фіксувалася піхота кацапів, але бійці Сил Оборони активно по ній працюють і не дають ворогу закріпитися. Так само уточнюємо ситуацію в Олексіївці. Попередньо, вони зайняли північну частину села і пробують окупувати населений пункт повністю. З великою ймовірністю, вона скоро також перенесеться в червону зону

Зазначається, що відтинок Яблунівка-Юнаківка теж перебуває під тиском ворога.

На Яблунівку противник лізе зі сторони Біловодів та між Біловодами і Локнею. В Юнаківку забігають на північні околиці, але як ми вже раніше згадували, закріпитися там не можуть, бо перед цим там все зрівняли з землею