росіяни окупували ще два населених пункти на Сумщині – DeepState
Київ • УНН
За даними DeepState, російські війська окупували Андріївку та Водолаги Сумської області. Також зафіксовано просування росіян біля Яблунівки та Диліївки.
У ніч проти 04 червня аналітичний проєкт DeepState оновив дані та повідомив, що росіяни окупували Андріївку та Водолаги Сумської області. Про це інформує УНН з посиланням на DeepState.
Мапу оновлено. Ворог окупував Андріївку та Водолаги
Крім того, за даними аналітиків проєкту, росіяни просунулися біля Яблунівки на Сумщині та біля Диліївки на Донеччині.
Нагадаємо
Російські війська активізували штурми на Сумщині, використовуючи малі групи піхоти та дрони для прориву оборони. Ворог намагається розширити територію для атак вглиб України.
росіяни окупували Володимирівку на Сумщині – DeepState01.06.25, 02:55 • 4256 переглядiв