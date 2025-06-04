россияне оккупировали еще два населенных пункта в Сумской области – DeepState
Киев • УНН
По данным DeepState, российские войска оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области. Также зафиксировано продвижение россиян возле Яблоновки и Дылеевки.
В ночь на 04 июня аналитический проект DeepState обновил данные и сообщил, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DeepState.
Карта обновлена. Враг оккупировал Андреевку и Водолаги
Кроме того, по данным аналитиков проекта, россияне продвинулись возле Яблоновки в Сумской области и возле Дилиевки в Донецкой области.
Напомним
Российские войска активизировали штурмы в Сумской области, используя малые группы пехоты и дроны для прорыва обороны. Враг пытается расширить территорию для атак вглубь Украины.
россияне оккупировали Владимировку в Сумской области – DeepState01.06.25, 02:55 • 4242 просмотра