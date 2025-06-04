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Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"
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Нью-Йорк Таймс

россияне оккупировали еще два населенных пункта в Сумской области – DeepState

Киев • УНН

 • 680 просмотра

По данным DeepState, российские войска оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области. Также зафиксировано продвижение россиян возле Яблоновки и Дылеевки.

россияне оккупировали еще два населенных пункта в Сумской области – DeepState

В ночь на 04 июня аналитический проект DeepState обновил данные и сообщил, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DeepState.

Карта обновлена. Враг оккупировал Андреевку и Водолаги 

- говорится в сообщении.

Кроме того, по данным аналитиков проекта, россияне продвинулись возле Яблоновки в Сумской области и возле Дилиевки в Донецкой области.

Напомним

Российские войска активизировали штурмы в Сумской области, используя малые группы пехоты и дроны для прорыва обороны. Враг пытается расширить территорию для атак вглубь Украины.

россияне оккупировали Владимировку в Сумской области – DeepState01.06.25, 02:55 • 4242 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Сумская область
Украина
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