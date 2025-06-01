рф активізує тиск на Сумщині: ворог штурмує піхотою та дронами - ДПСУ

російські війська нарощують активність на Сумському напрямку, використовуючи малі штурмові групи, аби прориватися на територію України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

На жаль, ситуація по Сумській області, особливо в межах Юнаківської та Хотінської громад непроста, бо ворог продовжує тиснути. Продовжує свої дії, застосовують піхотні групи, малі штурмові групи для того, щоб вони накопичувалися і проводили бойові дії, атакували позиції українських захисників саме по території нашої держави. І це вже триває певний час, найбільш активно в напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але власне за останній період ворог розширює цю територію заходу малих штурмових груп. Зокрема, це напрямки населених пунктів Веселівка, Володимирівка