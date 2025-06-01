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рф активізує тиск на Сумщині: ворог штурмує піхотою та дронами - ДПСУ

Київ • УНН

 • 1844 перегляди

Російські війська активізували штурми на Сумщині, використовуючи малі групи піхоти та дрони для прориву оборони. Ворог намагається розширити територію для атак вглиб України.

рф активізує тиск на Сумщині: ворог штурмує піхотою та дронами - ДПСУ

російські війська нарощують активність на Сумському напрямку, використовуючи малі штурмові групи, аби прориватися на територію України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі 

На жаль, ситуація по Сумській області, особливо в межах Юнаківської та Хотінської громад непроста, бо ворог продовжує тиснути. Продовжує свої дії, застосовують піхотні групи, малі штурмові групи для того, щоб вони накопичувалися і проводили бойові дії, атакували позиції українських захисників саме по території нашої держави. І це вже триває певний час, найбільш активно в напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але власне за останній період ворог розширює цю територію заходу малих штурмових груп. Зокрема, це напрямки населених пунктів Веселівка, Володимирівка

- зазначив Демченко.

За словами речника, хоча бронетехніка на цьому відтинку не застосовується, штурмовики використовують квадроцикли й мотоцикли, щоб на швидкості прориватися вглиб української території, накопичувати сили та знову атакувати оборонні позиції.

Цьому також передують і чисельні обстріли: авіація, артилерія, дрони, особливо дрони на оптоволокні, якими ворог намагається розібрати позиції, які утримують українські воїни, щоб в подальшому піхоті було, можливо легше спробувати атакувати позиції наших захисників

-пояснив Демченко. 

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що російські війська захопили село Володимирівка Сумської області, яке розташоване безпосередньо біля кордону з росією. Село входить до Хотінської громади. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
Сумська область
Державна прикордонна служба України
Україна
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