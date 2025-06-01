рф активізує тиск на Сумщині: ворог штурмує піхотою та дронами - ДПСУ
Київ • УНН
Російські війська активізували штурми на Сумщині, використовуючи малі групи піхоти та дрони для прориву оборони. Ворог намагається розширити територію для атак вглиб України.
російські війська нарощують активність на Сумському напрямку, використовуючи малі штурмові групи, аби прориватися на територію України.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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На жаль, ситуація по Сумській області, особливо в межах Юнаківської та Хотінської громад непроста, бо ворог продовжує тиснути. Продовжує свої дії, застосовують піхотні групи, малі штурмові групи для того, щоб вони накопичувалися і проводили бойові дії, атакували позиції українських захисників саме по території нашої держави. І це вже триває певний час, найбільш активно в напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але власне за останній період ворог розширює цю територію заходу малих штурмових груп. Зокрема, це напрямки населених пунктів Веселівка, Володимирівка
За словами речника, хоча бронетехніка на цьому відтинку не застосовується, штурмовики використовують квадроцикли й мотоцикли, щоб на швидкості прориватися вглиб української території, накопичувати сили та знову атакувати оборонні позиції.
Цьому також передують і чисельні обстріли: авіація, артилерія, дрони, особливо дрони на оптоволокні, якими ворог намагається розібрати позиції, які утримують українські воїни, щоб в подальшому піхоті було, можливо легше спробувати атакувати позиції наших захисників
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що російські війська захопили село Володимирівка Сумської області, яке розташоване безпосередньо біля кордону з росією. Село входить до Хотінської громади.